侯友宜爭取客家票源　吳伯雄拄拐杖力挺「患難弟兄」：越來越喜歡他

▲吳伯雄、侯友宜、蔣萬安出席台北市中原客家崇正會70周。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日上午出席台北市中原客家崇正會70週年慶，致詞時說用客家話說，「大家好，我是侯友宜」，讓台下支持者高喊「凍蒜」。除了台北市長蔣萬安受邀出席外，國民黨前主席吳伯雄也拄拐杖出席活動，更在在致詞提到，侯友宜過去是他從政的患難弟兄，「愈認識這人愈喜歡他」。

蔣萬安今上午在致詞時特別呼籲，希望所有客家鄉親展現團結力量支持侯友宜，讓侯友宜帶領國家往前邁進，這是所有客家鄉親的期待。吳伯雄上台致詞時也特別表示，侯友宜是他在當內政部長時的患難弟兄，關公的正派精神在侯友宜身上展現無遺，「愈認識這個人，就愈喜歡他」。

侯友宜上台致詞時，台下支持者歡呼高喊「凍蒜」，場面熱烈。侯說，客家人至少佔了全台灣至少5分之1的人口，這股力量是台灣生命最重要的中流砥柱，也是國家向前走的力量，不是只有雙北重視，全台灣都要重視客家文化、發揚客家精神。

侯友宜說，他要用客家硬頸的精神，忠義兩字，為國為民，勇往直前、毫無畏懼。忠義就代表他的宗教信仰關公一樣，都是客家硬頸的精神，發揮客家精神，用生命守護台灣、讓台灣一切能夠和平安全、兩岸穩定，讓台灣寶地喚回公平正義。