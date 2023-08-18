　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲：把砲友當大體老師練習

21歲AV女優魏喬安確認錄取台大，掀起高度討論。（翻攝自魏喬安IG）

▲21歲AV女優魏喬安確認錄取台大，掀起高度討論。（翻攝自魏喬安IG）

圖文／鏡週刊

112年大學分發入學在15日放榜，21歲AV女優魏喬安確認錄取台大，還不忘開玩笑表示，還好在考大學之前就當女優了，「這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生。」魏喬安也自爆初夜在18歲，決定要當女優後，在面試前幾天幾乎天天約砲，「讓我的砲友們當我的大體老師！」

魏喬安先前開放粉絲問與答，坦言進軍AV界有3大原因，第一是「個人興趣」指自己喜歡被人意淫，代表自己足夠性魅力和有能力誘惑他人；第二是「職業環境和酬勞」，工作彈性、薪水高、環境友善；第三則是因為「個人理念實踐」，魏喬安認為性產業是使人更有力量的工作，情欲是接納自我和認可追求快樂的第一步，「背棄傳統對於女性性的規範，是我自己的小小反抗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而魏喬安被問到第一次是幾歲時，也不避諱的透露是18歲，「自己是守法公民，以前都被恐嚇未滿18歲會害對方犯法，雖然實際上台灣法律規定16歲以上就可以」。

至於有沒有約過砲的辛辣問題，魏喬安也大方回答「有阿」，透露成為AV女優前沒有什麼和男性的性經驗，所以決定要當女優後，在面試前幾天幾乎「天天約砲」，拿「砲友當大體老師」，教會她各種體位及技巧，讓她獲益良多。同時，魏喬安也透露目前一週性愛頻率4到5次，但要看忙不忙，忙的話就減少。另外，拍AV前玩過多人嗎？她則透露，有玩過一次3P。

21歲AV女優魏喬安回粉絲問題。（翻攝自魏喬安IG）

▲魏喬安回粉絲問題。（翻攝自魏喬安IG）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399


更多鏡週刊報導
美60歲男「活體松鼠卡肛門」又抓又咬　醫到場看傻：露出一條毛茸茸尾巴
確定翻拍真人版A片！　她寫完《山道猴子》腳本才發現1難題
員工自爆「肉體換資訊」陷桃色糾紛　群創股票今1原因暫停交易

ET快訊
獨／結束268天冰封！　台中貨櫃女屍火化
快訊／偵測到大量閃電！　12縣市大雨特報
Melody「我都睡不著覺」一直掉眼淚！　醫示警3病症前兆
台大AV女優1周要5次！　認出道前「天天約砲」
快訊／神鬼女會計A走6000萬　判決出爐！
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市
好市多乾酪含「環氧乙烷」　衛生局出手！最重罰2億
快訊／好市多出包下架商品　補償出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

快訊／北部偵測到大量閃電！12縣市「大雨特報」防雷擊

ATM領錢「提款卡被扒光」驚呆了　一票苦主笑：升等白金卡

男友開工紅包600元　她撒嬌「討500元遭拒」心寒！兩派吵翻

快訊／大雷雨襲3縣市！國家警報響起　山區暴雨「災害告警」

分發缺額84.78%！大葉大學遭爆「九個月都是代理校長」　家長憂心

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲：把砲友當大體老師練習

快訊／午後雷雨區擴大！11縣市大雨特報　警戒範圍曝

高鐵新版「卡娜赫拉彩繪列車」亮相！未來2年都能搭　全新周邊出爐

畫錯菜單！想喝豬血湯「來1品項」他噁崩　全場驚：超好吃啊

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

快訊／北部偵測到大量閃電！12縣市「大雨特報」防雷擊

ATM領錢「提款卡被扒光」驚呆了　一票苦主笑：升等白金卡

男友開工紅包600元　她撒嬌「討500元遭拒」心寒！兩派吵翻

快訊／大雷雨襲3縣市！國家警報響起　山區暴雨「災害告警」

分發缺額84.78%！大葉大學遭爆「九個月都是代理校長」　家長憂心

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲：把砲友當大體老師練習

快訊／午後雷雨區擴大！11縣市大雨特報　警戒範圍曝

高鐵新版「卡娜赫拉彩繪列車」亮相！未來2年都能搭　全新周邊出爐

畫錯菜單！想喝豬血湯「來1品項」他噁崩　全場驚：超好吃啊

山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

《之前的我們》爛番茄指數近滿分　走過了八千世，只為此生與你相遇

吸得到多汁果肉！　夏季限定「玉荷包手搖杯」升級回歸了

「門口都是菸頭」鄰居快抓狂　賭客不爽輸錢怒檢舉...警逮22人　

柯文哲甩鍋又一樁？　黃珊珊：柯是解決20年來北投纜車爛攤子的人

政院推道安基本法草案為選情拆彈？　綠委點關鍵：絕非臨時抱佛腳

診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

快訊／大雨襲3縣市　台中市新社區淹水警戒

米可白被說「臉有點垮」　她無奈吐：都37歲了要逼死誰！

曾讚「郭台銘才有關公精神」　他倒戈力挺：侯友宜會是好總統

遇到蟑螂在電燈開關！　塑膠袋甩下換電鍋重捶

生活熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

2天後結婚！美光工程師「宿舍KTV偷吃」被抓包

群創處長劈3女　郭正亮收8原文爆科技圈內幕

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

午後雷雨又來了！8縣市大雨特報

群創處長出軌3女！　她揭「小三非長官不睡」

群創處長辭職　內部信驚呆鄉民：夠硬

即／低壓雨彈凌晨發威！12縣市大雨特報

女友黑森林不見了　自爆「爸爸幫除毛」！他激戰傻了

更多熱門

相關新聞

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光

網紅自爆與親妹+女友亂倫3P！妹妹懷孕大肚照曝光

大陸一名男網紅「水鬼哥哥」自爆，他與親妹妹、同樣也是網紅的「希希兒」以及女友搞亂倫3P，妹妹跟因此懷孕。當「希希兒」大肚照曝光後，立刻引發網友熱議與震驚，大家紛紛直呼「震毀三觀」。

男友拿刀片手滑　她慘毀容還遭嗆

男友拿刀片手滑　她慘毀容還遭嗆

AV女優挑戰百人突破SWAG全程直播

AV女優挑戰百人突破SWAG全程直播

日本18禁女漫畫家本尊曝光！網見「胸器」全驚呆

日本18禁女漫畫家本尊曝光！網見「胸器」全驚呆

《攻其不備》男主角發聲：大家不該責難珊卓布拉克

《攻其不備》男主角發聲：大家不該責難珊卓布拉克

關鍵字：

魏喬安AV女優鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

王陽明被疑婚變蔡詩芸！認「兩人時間越來越少」

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面