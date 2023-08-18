台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲：把砲友當大體老師練習

▲21歲AV女優魏喬安確認錄取台大，掀起高度討論。（翻攝自魏喬安IG）

圖文／鏡週刊

112年大學分發入學在15日放榜，21歲AV女優魏喬安確認錄取台大，還不忘開玩笑表示，還好在考大學之前就當女優了，「這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生。」魏喬安也自爆初夜在18歲，決定要當女優後，在面試前幾天幾乎天天約砲，「讓我的砲友們當我的大體老師！」

魏喬安先前開放粉絲問與答，坦言進軍AV界有3大原因，第一是「個人興趣」指自己喜歡被人意淫，代表自己足夠性魅力和有能力誘惑他人；第二是「職業環境和酬勞」，工作彈性、薪水高、環境友善；第三則是因為「個人理念實踐」，魏喬安認為性產業是使人更有力量的工作，情欲是接納自我和認可追求快樂的第一步，「背棄傳統對於女性性的規範，是我自己的小小反抗」。

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而魏喬安被問到第一次是幾歲時，也不避諱的透露是18歲，「自己是守法公民，以前都被恐嚇未滿18歲會害對方犯法，雖然實際上台灣法律規定16歲以上就可以」。

至於有沒有約過砲的辛辣問題，魏喬安也大方回答「有阿」，透露成為AV女優前沒有什麼和男性的性經驗，所以決定要當女優後，在面試前幾天幾乎「天天約砲」，拿「砲友當大體老師」，教會她各種體位及技巧，讓她獲益良多。同時，魏喬安也透露目前一週性愛頻率4到5次，但要看忙不忙，忙的話就減少。另外，拍AV前玩過多人嗎？她則透露，有玩過一次3P。

▲魏喬安回粉絲問題。（翻攝自魏喬安IG）

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