民調／45％民眾支持綠繼續完全執政　「在野紛擾讓民眾失去耐性」

▲民眾是否支持2024綠營繼續完全執政。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會19日公布最新民調，有四成五支持民進黨2024繼續完全執政、四成六不支持。支持的人增加4.5個百分點，不支持的人減少5個百分點。台灣民意基金會分析，民眾態度出現轉變，主因在野陣營內部紛擾，讓選民失去耐性，「人們開始問，若在野陣營是這種貨色，有何理由非要終結民進黨執政？」但不支持綠完全執政者還是多數，民進黨沒有驕傲自大理由。

民調數據顯示，有四成五支持民進黨2024繼續完全執政、四成六不支持。與三個月前相比，國人對是否支持民進黨2024繼續完全執政，態度已出現明顯轉變。不支持的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。

數據顯示，非常支持激增6.8個百分點，還算支持減少2.3個百分點，不太支持遽減5.1個百分點，一點也不支持略增0.1個百分點，沒意見減少0.5個百分點。台灣民意基金會解讀，過去三個月來，台灣選民對民進黨2024繼續完全執政一事，已出現重大支持移轉現象，但不支持者仍略多於支持者。

台灣民意基金會表示，從6都16縣市看，南北差異明顯，中台灣介乎其中。具體地講，台北市選民中，三成九支持，五成三不支持，新北市選民中，四成三支持，四成七不支持，桃園市選民中，三成八支持，五成不支持，台中市選民中，五成支持，四成二不支持，台南市選民中，47.4%支持，47.5%不支持，高雄市選民中，四成六支持，四成六不支持，其他16縣市選民，四成六支持，四成三不支持。

台灣民意基金會指出，整體而言，關於是否支持民進黨2024繼續完全執政，台灣選民正陷入天人交戰，不到四成五支持，但有四成六反對。這和三個月前台灣選民的政治態度已經有了明顯的不同。

台灣民意基金會分析，主要原因可能是，過去三個月，在野陣營整體表現不佳，內部紛擾對立嚴重，讓可觀的選民失去耐性與信心。人們開始問，如果在野陣營是這種貨色，那有什麼理由非要終結民進黨執政不可？但不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略居多數，顯示民進黨七年完全執政並不那麼得民心，民進黨並沒有可驕傲自大的理由和本錢。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。