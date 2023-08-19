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賴訪巴拉圭小禮「有國旗、沒金馬」　藍委：把中華民國變台獨工具

▲義美食品特製小泡芙的外包裝，印有中華民國跟台灣，卻少了金門跟馬祖。（圖／記者蘇晏男攝）

▲義美食品特製小泡芙的外包裝，印有中華民國跟台灣，卻少了金門跟馬祖。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

副統統賴清德以總統特使身分出席友邦巴拉圭的新任總統貝尼亞就職典禮，傳義美食品特製「祝賀巴拉圭總統就職」小泡芙成賴出訪的小禮之一；其特色為包裝上印有雙方國旗、「TAIWAN」圖示，不過也被發現少了金門跟馬祖。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，送禮給友邦一定經過審慎評估，因此是否會傳遞錯誤訊息給友邦，賴清德要講清楚。藍委李德維則反諷，外交部跟總統府非常審慎處理細節，「因為他們心中本來就沒有金門、馬祖」。

貝尼亞（Santiago Peña Palacios）7月曾率團訪台並參訪義美食品的工廠，義美食品總經理高志明指出，為祝賀貝尼亞就職，特別製作「祝賀巴拉圭總統就職」紀念小泡芙，並已透過外交部先將100箱送抵巴拉圭。而據《民視》報導，該款小泡芙成為賴清德出訪巴拉圭的小禮之一。

▲▼義美食品特製小泡芙的外包裝，印有中華民國跟台灣，卻少了金門跟馬祖。（圖／記者蘇晏男攝）

而該款特製小泡芙的紙箱上，除有恭賀貝尼亞當選巴拉圭總統賀詞、中華民國與巴拉圭的國旗外，還印上「TAIWAN」圖示，而紙盒包裝與紙箱的差別，在於少了中華民國國旗，可看到「TAIWAN」圖示與巴拉圭國旗相輝映。不過無論是紙箱或紙盒包裝，都被人發現漏了金門與馬祖。

曾銘宗表示，國民黨團尊重蔡政府送禮物給友邦，但賴清德是現任副總統，也是民進黨總統參選人，送禮給友邦一定經過審慎評估，因此為什麼沒有金門跟馬祖，是否為疏忽？以及是否會傳遞錯誤訊息給友邦？要一併講清楚說明白。

對於外交部跟總統府此次送禮是否未審慎處理細節，李德維表示，他反而認為是外交部跟總統府非常審慎來處理細節，「因為他們心中本來就沒有金門、馬祖」。

李德維說，民進黨一直以來就是只重視台灣這兩字，連中華民國都不要了，更何況金門跟馬祖，其實這就是民進黨的本質，而賴清德就是「台獨金孫」，腦子裡本來就沒有金門跟馬祖，現在只是借殼上市，把中華民國變成自己台獨的工具；台澎金馬已經不大了，還這樣做區分，真的是中華民國的悲哀 。

國民黨籍連江縣立委陳雪生也直言，可能賴清德心中沒有金門跟馬祖吧，心中只有台灣。

國民黨立委林為洲則表示，濃縮一點還是畫的進去，點出來就好，「要做做的到」，的確有瑕疵，容易引起誤會，但算是疏忽，不能說是刻意地把金門、馬祖排除在外。但林仍喊話賴清德 ，既然說支持中華民國、辯駁自己非台獨金孫，「但不能只要你要的」，畢竟中華民國憲法就有台澎金馬、現在的治權是台澎金馬，「你把『金馬』拿掉，中華民國憲法你不支持，卻說支持中華民國」，要講清楚，不能柿子挑軟的吃。

賴清德4月獲民進黨提名參選2024總統後，其過去主張台獨的立場除被在野黨質疑外，也備受華府與北京關切。外媒《彭博商業周刊》日前專訪賴時，數度詢問台獨問題，而賴表示，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，沒必要另外宣布獨立，總統蔡英文用中華民國（台灣）稱呼我國，他未來會持續這樣推動，沒有另外更改國名的情況。

▲▼義美食品特製小泡芙的外包裝，印有中華民國跟台灣，卻少了金門跟馬祖。（圖／記者蘇晏男攝）

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