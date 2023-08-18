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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／總統參選人大集合！賴清德也將出席820還路於民大遊行

▲▼副總統賴清德出訪友邦巴拉圭返台在機場發表談話 。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

行人零死亡推動聯盟20日將在台北市凱達格蘭大道舉辦「還路於民」大遊行，訴求交通零死亡。包括民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜以及鴻海集團創辦人郭台銘都將出席，而甫結束出訪行程歸國的民進黨主席賴清德，18日也宣布將會親自出席表達支持。

賴清德說，記得小時候，我們都有被叮嚀「紅燈停，綠燈行」這個世界交通的共同語言。但這個共同語言，卻被許多台灣行人打上一個問號，在這個週日，許多公民團體號召上街頭，提出訴求，呼籲各方重視，提出改進，不讓憾事再度發生。

「因此，週日在台北舉行的還路於民大遊行，訴求行人安全，我會親自出席、表達支持。」賴清德表示，同時，民進黨也會由許立明秘書長、洪申翰委員代表黨部、立院黨團組隊參加。

賴清德表示，也非常感謝願意舉辦、站出來支持行人路權遊行的朋友，「感謝你們為改善台灣的交通環境盡一份心力」。

同時，賴清德也說，對於行政院院會日昨通過「道路交通安全基本法」草案，宣示將由工程、教育、監理、執法等四大面向，全方位落實行人交通安全改善，讓 2030 道路交通死亡人數下降 30 %，向「零死亡願景」目標前進，我也全力支持。

「你我都會是行人、也都有機會是駕駛人。」最後，賴清德說，人車要相互尊重、而不是相互敵視，相信在政府、公民團體和國人同胞共同努力下，一定能夠達成人本城市、安全交通的目標和願景。

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