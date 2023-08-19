「侯柯」民調黃金交叉幅度小　沈富雄點「藍營歸隊3特點」

▲侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》公布最新2024總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.7％領先、國民黨總統參選人侯友宜21.9％居次、民眾黨總統參選人柯文哲21.7％居末。對此，前立委沈富雄表示，目前侯友宜僅領先柯文哲0.2個百分點，若藍營想歸隊則有三特點，就是「速度不會很快、程度不會乾淨、沒有熱情」。

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中指出，侯友宜與柯文哲之間的黃金交叉在父親節那週開始，但目前侯友宜僅領先0.2個百分點，黃金交叉幅度非常小，當中潛藏的危機大家都沒有看出來。他認為，現在國民黨之所以搞得黨中央差、參選人差，除了民進黨在幼兒園餵藥案有下手以外，民進黨其實沒有害侯友宜。

沈富雄表示，現在侯友宜的問題，就是自己人把他搞糟的，就算要歸隊，也是那些搞他的人要歸隊。不過，沈富雄也分析，其歸隊特點有三個，就是「速度不會很快、程度不會乾淨、沒有熱情」。

沈富雄強調，還有一個最嚴重的問題是，侯友宜的民調交叉分析中，他的支持度在婦女、青年、中間選民中非常差，而會導致如此的原因就是「自己人搞的」；因此，他建議，國民黨要對症下藥，否則「藍白合」只是一廂情願。