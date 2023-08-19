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強化軌道！台鐵「第三雙溪橋」拚明年初通車　可提速至130公里

▲▼推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

▲推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為提升安全，台鐵推動軌道路線強化，其中宜蘭線「第三雙溪橋」工程邁入最後一哩路，已進行鋪軌並將於今年底完成電車線和號誌系統工程，明年(113年)通過履勘後將起切換啟用，屆時將可提升防汛能力，截彎取直後，列車行車速度還可提速至130公里。

為提升行車運轉安全，台鐵正加速各項軌道改善工程，其中位於宜蘭線的「第三雙溪橋」克服各種天候及施工困難，日前完成最後一跨橋面，正執行鋪軌作業。

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台鐵局表示，宜蘭線「第三雙溪橋」預計今年年底完成電車線系統及號誌系統後，即可於明(113)年初辦理履勘，切換啓用。

▲▼推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

▲推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

第三雙溪橋工程分為北端路塹段、中央新建橋梁、以及南端路堤段，全長1.84公里，其中橋梁段全部鋪設版式軌道。新建橋梁段跨越雙溪河及田寮洋溼地，較舊橋橋面高層提高4.1m，同時彎道半徑增為1600m，提升防汛效能，列車行駛速度亦可提升至130km/h，提升安全及乘坐舒適性。

為保育當地特有的鳥類及水生物棲息，「第三雙溪橋」工程採用環境工法，經台鐵持續觀察統計發現，既有143種鳥類，包括17種特有亞種及28種保育鳥類，仍保持有5786隻在當地棲息。

台鐵局局長杜微表示，工程期間感謝交通部政務次長胡湘麟等人多次視察指導，使第三雙溪橋順利邁入最後施工階段，各單位應確保工地安全及工程進度，包括土堤掛網、邊坡自由格梁植栽注意辦好，以如期如質完工通車。

▼推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

▲▼推動軌道路線強化，台鐵宜蘭線「第三雙溪橋」拚明年初通車。（圖／台鐵）

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