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他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！釣出一票人喊漲價　高鐵回應了

▲高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

▲有網友認為，高鐵已逐漸「台鐵化」。（圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

連假和親朋好友出門旅遊或返鄉過節時，高鐵是許多人選擇的交通工具。但一名網友抱怨，他近日搭乘高鐵時，發現高鐵竟然開始「台鐵化」，整個車廂又擠又吵，讓他不禁感嘆高鐵只剩「快一點」跟「貴一點」的特性，引發不少共鳴。對此，台灣高鐵也做出回應了。

一名網友在Dcard發文表示，他近日下班準備搭乘高鐵返鄉看爸媽，不料在板橋站上車後，卻發現車廂裡擠滿了人，好不容易擠到自己的位子後還看到一位看似是大學生的人坐在上面，後來聽車長廣播才得知，由於當天乘客眾多，因此開放自由座的人可以站到一般車廂，但也導致整個車廂又擠又吵，「真的有一種在坐台鐵的感覺」。

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原PO透露，途中他想去上廁所，好不容易擠到廁所門口，還要請門口的人借過才進得去，就連回位子時也遭其他乘客白眼，讓他越想越氣，直言「『自由座不可站立於對號座車廂』這個規定沒改啊，那車廂裡這些人到底是怎樣，本來買高鐵就是要好一點的服務、安靜一點的空間、快一點到家、貴一點沒關係，結果現在只剩後面兩項。」

▲高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

貼文曝光後，馬上引發關注，不少網友紛紛認同「就是高鐵票價太便宜了，連自由座也是，導致人太多太擠，你有看過商務艙爆滿嗎」、「早就台鐵化了，擠到爛，一堆人站在旁邊超級不舒服的」、「我覺得高鐵價格應該要兩倍」、「太便宜的下場」、「這代表高鐵開始走下坡了，再來會不會台鐵車頂就可以站人？」

對此，台灣高鐵則回應，已於周末假日等人潮較多時段，機動加開全車自由座列車加強疏運旅客，另已調整尖峰時段部分車次自由座車廂數，以兼顧對號座旅客權益及自由座旅客便利，將持續觀察自由座乘載情形，並評估調整班次及自由座車廂數，以維持自由座乘車品質。

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