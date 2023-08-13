清除塗鴉畫面曝！怪客對EMU3000噴漆　列車還原外觀恢復運行

▲停放在台鐵樹林調度場內遭塗鴉的自強號列車，已緊急清潔恢復外觀。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台鐵台北樹林機務段遭人闖入，交通部台鐵局表示，今早4點發現一列EMU3000遭噴漆塗鴉，鐵警獲報後，已調閱相關監視器積極追查塗鴉怪客，台鐵也立即動員人力清除塗鴉，並於稍早完成清除，列車也已恢復正常運用，稍早清除鴉的畫面也曝光。

台鐵局機務處長鄭國璽表示，有人闖入台北樹林機務段，並對EMU3000列車車廂噴漆塗鴉，台鐵人員於今早四點發現，同時已報警處理，鐵路警察正透過廠區攝影監視器找人。

鄭國璽表示，已委託清潔公司、日立原廠公司等協助清洗及復舊評估，避免洗劑傷害到原本的烤漆，後續除將依鐵路法對塗鴉者開罰外，也會針對車輛清洗、復舊等費用進行求償，至於求償費用則仍在估算中。

鐵路警察局指出，塗鴉怪客涉嫌違反鐵路法第68-2條「以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金。」目前鐵警蒐集相關事證，積極偵辦中。

台鐵局方面也表示：8月13日關於樹林調度站，自強號EMU3000遭噴漆塗鴉一案，塗鴉已於今天下午14時20分清除完畢，車輛恢復正常運用。目前鐵路警察正清查廠區各監視錄影資料追查中，後續將依法對非法塗鴉者追究責任並求償。

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