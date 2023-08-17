連騙3次！匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工買虛擬幣...被詐30萬　

記者唐詠絮／彰化報導

連騙3次！彰化1名台鐵退休的老員工，先投入30萬元購買虛擬貨幣血本無歸，又到農會匯款22萬元要投資「穩賺不賠」的股票，遭到警方攔阻，老先生不死心，14天後又衝櫃台，支支吾吾說要「給妹婿買手機」匯款7.3萬元，行員一聽心想「手機哪有麼貴」，隨即通知警方到場，保住老先生的退休老本，全案警方正循線追查中。

▲彰化有台鐵退休老員工被詐騙，農會行員機警阻詐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警分局初步調查，這名老先生先在臉書上點擊投資股票廣告，加入LINE群組後，即有一名帳號名稱為「立學客服」向他傳送訊息，並表示可以教他如何投資穩賺不賠，要求老先生轉帳匯款。

▲彰化有台鐵退休員工被詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

第一次老先生先匯款30萬元購買虛擬貨幣，血本無歸下，老先生焦急的想翻盤，詐團對他說這一次保證高獲利，要他再匯22萬元，當行員問他匯款用途時，老先生回答要投資，行員立即通知警方到場攔阻。

詐團簡直把老阿伯當提款機，沒騙到錢不死心，又再跟他說「必須要繳清之前款項」，他一看到簡訊，又到農會要轉帳7萬3千元，行員一瞧被詐的老阿伯又要匯款，說要「給妹婿買手機」，行員一聽，哪一牌手機要花到7萬元，立馬識破詐團手法。

▲被行員識破詐騙手法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中分局分局長簡龍宏表示，近期假投資詐騙十分猖獗，且經分析被害人通常為年邁人士居多，因判斷力下降並且對於現今詐騙手法不甚了解，而詐騙集團常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等關鍵字進行包裝，導致被害人難以判斷真偽而遭詐，另詐騙集團常教導被害人面對行員提問可謊稱房屋修繕、親友借貸及購買汽車等理由避免行員起疑心而通知警方到場，如發現疑似遭詐，切記莫驚慌，謹慎求證，撥打報案電話110或反詐騙專線165進一步求證。