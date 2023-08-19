「賴清德勾連美挑釁」　中台辦：將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力

▲ 中共中央台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

副總統賴清德18日結束出訪巴拉圭行程返抵台灣，期間來回過境美國紐約及舊金山。中共中央台辦負責人昨19日發表談話，就賴清德「過境」美國表明嚴正立場，內容強烈譴責，賴清德是不折不扣的「『台獨』工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑。

中台辦負責人指出，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由『過境』竄訪美國。賴接受美國《彭博社》專訪，公然散布「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。「賴恬不知恥『倚美謀獨』。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，我們予以強烈譴責。」

負責人稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德向來頑固堅持「台獨」立場，罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。

負責人表示，此次更是打著「過境」的幌子，竄美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「『台獨』工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

負責人說，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

負責人強調，任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。