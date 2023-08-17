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大陸 大陸焦點 特派現場

痛批賴清德！　潘賢掌：台獨分子「竄美」一次，台民眾利益少一次

▲▼ 2023兩岸關係研討會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2023年兩岸關係研討會，今（17）日在成都新華賓館舉行，邀請台海上百位專家學者參與活動。針對副總統賴清德過境美國，大陸國台辦副主任潘賢掌再次痛批他是「台獨分裂份子」、「麻煩製造者」，勾結外部勢力，每闖一次，台灣民眾利益就少一次，滑得有多遠，台灣民眾利益福祉就會傷得有多深，並且呼籲廣大台灣民眾認清利害關係，‌‌向台獨分裂勢力，向外部干涉勢力，「大聲說不！」

研討會開幕式，由海峽兩岸關係研究中心副主任勉擔任主持人，現場致詞嘉賓依序是四川省副省長楊興平、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、大陸國台辦副主任潘賢掌。

潘賢掌致詞提出幾點聲明，第一，「認清歷史發展大勢，攜手共創民族復興美好未來。‌‌比歷史上任何時期‌‌都更接近，更有信心和能力實現祖國完全統一。‌無論何黨何派在台灣掌權，‌‌都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢‌‌和祖國統一的歷史大勢。‌‌祖國統一一定要實現，也一定能夠實現台灣前途‌‌和國家統一。」

潘賢掌表示，第二，「堅持走兩岸關係和平發展之路，‌‌堅決反對台獨分裂和外來干涉。」堅持一個中國原則的「九二共識」，‌‌明確界定兩岸關係的根本性質，‌‌是兩岸關係和平發展的政治基礎，‌‌是維護台海和平穩定的「定海神針」。「只有堅持九二共識，‌‌反對台獨和反對外部勢力干涉，‌‌兩岸關係和平發展才能行穩致遠，‌‌台海和平穩定才能夠得到根本保障。‌」

▲▼ 2023兩岸關係研討會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2023兩岸關係研討會在成都舉行。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌指出，「台獨分裂活動和外部是當前台海局勢緊張的‌‌始作俑者和幕後推手。民進黨當局‌‌出於台獨本性和一黨一己之私，擅動仇視大陸，‌‌製造兩岸對抗，妄圖以外國土，把台灣從中國分割出去，‌‌某些外部勢力害怕自身世界霸權的衰落，‌‌拼命拉幫結伙打台灣，以犧牲台灣同胞利益福祉和光明前途‌‌代價，縱容鼓動台獨分裂勢力滋事挑釁，‌‌企圖遏制消耗動力，‌‌干擾遲滯甚至打斷中華民族偉大復興的進程。」

針對賴清德過境美國，潘賢掌進一步痛批，「近期台獨分裂分子伙同外部勢力借過境串訪‌‌進行磨毒挑釁，充分證明他們是台海和平穩定的‌‌麻煩製造者。台獨分子『竄美』一次，台灣民眾利益就少一次，‌‌他們在台獨分裂歧路上滑的有多遠，台灣同胞的利益福祉‌‌就會傷的有多深。‌」

潘賢掌表示，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題‌‌是我們中國人自己的事，兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，‌‌靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。‌‌」當前兩岸關係處在重要的時間節點，正面臨著‌‌和平和戰爭，繁榮與衰退兩條道路兩種前景。‌‌

他強調，「希望廣大台灣同胞認清利害關係，‌‌向台獨分裂勢力，向外部干涉勢力，大聲說不，‌‌大陸同胞站在一起，‌‌維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，‌‌將兩岸前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己的手中。‌」

‌第三，‌‌「深化兩岸各領域融合發展，真心誠意為同胞謀福祉。‌‌」大陸方面今年疫情結束後，積極推動兩岸人員往來正常化，交流合作常態化，‌‌邀請台灣政界、工商界、宗教界同一名少數民族‌‌等各界代表人士來訪，‌‌建設兩岸融合發展示範區的意見，‌‌協助解決台灣食品企業在大陸註冊問題，‌‌恢復台灣釋迦等部分農業產品，‌‌解決台灣民眾使用移動支付等問題，‌‌受到廣大台灣民眾的歡迎和肯定。‌

‌‌第四，‌‌「堅持不懈開展對話協商，豐富和平統一實踐。‌‌」大陸方面願以最大誠意‌‌盡最大努力爭取和平統一的前景。‌‌團結廣大台灣同胞持續溝通探討，‌‌積極探索統一後的台灣方案，豐富和平統一的實踐，‌‌兩岸長期存在的政治分歧問題嚴重影響兩岸關係行為之一。‌‌

最後，潘賢掌強調，兩岸開展協商談判‌‌可以有步驟分階段進行，方式可以靈活多樣。‌‌大陸方面願意在一個中國原則和九二共識的基礎上，‌‌推動同台灣各黨派各界別各階層人士就兩岸關係‌‌和國家開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，‌‌推進祖國和平統一的進程。‌

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