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國台辦批賴清德「麻煩製造者」　陸委會：出訪過境是正當外交權利

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

副總統賴清德出訪巴拉圭，於13日過境美國紐約，被大陸國台辦批評是「麻煩製造者」。對此，陸委會13日下午表示，賴清德出訪及過境是本於國家主權所行使的正當外交權利，中共無權置喙。

陸委會提到，中華民國台灣是主權國家，賴副總統代表國家及台灣人民出訪邦交國並過境美國，與各界人士交流互動、開拓我國際空間，是本於國家主權所行使的正當外交權利，也是台灣成熟民主體制與經濟、科技實力受到國際社會高度肯定的優勢展現，中共無權置喙。

▼賴清德過境美國。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

陸委會進一步指出，中共持續在東北亞與俄羅斯進行聯合空中巡航，在南海以水炮攻擊菲律賓運補船隻，長期台海周邊海空域對我進行軍事侵擾，賴副總統出訪期間更在東海進行針對性軍演，其蠻橫對外擴張丶窮兵黷武的行徑，嚴重威脅區域和平，才是國際公認的麻煩製造者。

陸委會強調，政府堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，絕不會退縮、更不會屈從，「台灣未來將持續與全球民主夥伴合作，共同遏止專制政權軍事冒進，危害區域和平安全的不負責任作為。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 朱鳳蓮,國台辦。（圖／記者蔡儀潔攝）

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