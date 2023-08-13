賴清德飛抵紐約　國台辦痛批「台獨」最終將台灣推向兵凶戰危險境

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

民進黨總統候選人、副總統賴清德昨12日率團出訪友邦巴拉圭，今天抵達過境美國紐約。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日發出最新回應，痛批賴清德是「麻煩製造者」，過境行為是「竄美」和賣台，並且強調「台獨」與台海和平穩定水火不容，最終只會將台灣推向兵凶戰危的險境。

朱鳳蓮指出，針對賴清德「過境」竄美，已多次表明立場。堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動，堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。

朱鳳蓮表示，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，自詡「務實『台獨』工作者」，出於騙取選票圖謀，打著「過境」的幌子，幹著到美賣台、謀取私利的勾當，損害台灣民眾利益，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

最後，朱鳳蓮強調「台獨」與台海和平穩定水火不容。「台獨」分裂勢力的所作所為，與台灣內部要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，最終只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

根據行程安排，賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，預計台灣時間15日出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮。據了解，賴清德預計會在典禮中，與9國元首、副元首級政要同台，同時也有機會與上百個國家代表團碰面，美方則規劃由部長級官員參與。

針對賴清德過境美國，大陸外交部多次提出抗議，發言人汪文彬13日曾表示，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，美台勾連以「過境」為幌子安排賴清德在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則。

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