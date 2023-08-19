午後大雷雨襲中北部　又有颱風生成機會！專家：下周去日本要留意

▲周末午後仍有雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

糾纏台灣兩周的低壓帶周末將逐漸遠離，不過南風影響，仍要留意午後可能有局部大雷雨，今天(19日)降雨範圍較大，明天(20日)雨區往山區縮小，周末兩天熱對流雨襲擊區偏向中北部，下周回歸夏季午後雷雨天氣。天氣職人吳聖宇表示，日本南海有機會出現新的熱帶擾動或颱風，下周去日本要留意是否有颱風往日本侵襲情況。

天氣風險公司、天氣職人吳聖宇表示，影響台灣已經將近兩週之久的低壓帶，終於要開始逐漸離開台灣附近，不過周末這兩天(19日~20日)台灣仍在低壓帶跟太平洋高壓之間的區域，大環境為偏南風，整體水氣看起來還是比較多一些，天氣狀態還沒有完全穩定下來。

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吳聖宇指出，今明兩天(19日~20日)迎風面中南部沿海地區偶爾仍會有些局部短暫陣雨或雷雨，不過雨勢跟雨量跟前幾天相比已明顯減少，主要天氣變化要留意午後陸地上發展的熱對流雷雨，仍有較大雨勢發生機會，有可能出現局部大雷雨。今天周六(19日)降雨範圍較大，明天周日(20日)降雨範圍會比較往山區縮小，不過因整體風向偏南，今明兩天平地受熱對流影響較大地方都可能偏向中北部。

▲今午後仍要嚴防大雷雨。（圖／天氣風險）

下周則將回歸夏季型山區午後雷雨天氣型態，吳聖宇表示，雖然太平洋高壓不是特別強，可能每天都還是會有午後熱對流發展降雨的機會，降雨會比較集中到山區，平地受影響情況將大幅減少。隨著天氣好轉，溫度也會升高起來，下周各地溫度看來都會比較偏高，在偏南風影響下，局部地區有較高溫度發生的可能性。

至於是否有颱風生成跡象，吳聖宇說明，短時間內看起來沒有颱風可能影響台灣的預測，雖然日本南方海面有機會出現新的熱帶擾動或颱風發展，不過大致往日本方向移動可能性較大，下周如果要去日本，可能又要留意是否有颱風要往日本過去的情況了。預期進入8月下旬後半到月底，颱風容易發展位置將會逐漸調整回到南海、菲律賓附近海域，後續是否有颱風接近台灣的機會仍有待持續觀察。