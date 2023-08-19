下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

▲歷年1月到8月颱風生成數統計，今年已連續第4年偏少。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

下周可能又有颱風生成機會，預測可能路徑往日本可能性大，氣象專家賈新興表示，今(2023)年截至8月有8個颱風，長期平均是13.65個，是2018年後連續第4年颱風生成數偏少。

氣象專家賈新興指出，2023年截至目前有7個颱風生成，1個是越洋而來，仍算8個颱風，長期平均是13.65個，今年是2018年之後連續第4年颱風生成數偏少。

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賈新興表示，歷史上1至8月最多有23個颱風生成，分別是1965年及1971年；歷史上颱風生成最少的是1998年，有4個颱風生成。

▲今年每月颱風生成數與氣候值比較。（圖／賈新興）

今年1月至8月有8個颱風，賈新興表示，2023年有3個颱風發布警報，分別是5月29日到5月31日的瑪娃颱風，7月24日到7月28日的杜蘇芮颱風，以及8月1日到8月4日的卡努颱風。

天氣職人吳聖宇則分析，短時間內看來沒有颱風可能影響台灣的預測，雖然日本南方海面有機會出現新的熱帶擾動或颱風發展，不過大致往日本方向移動的可能性較大，下周如果要去日本可能要留意是否有颱風要往日本過去情況。

吳聖宇表示，預期進入8月下旬後半到月底，颱風容易發展的位置將會逐漸調整回到南海、菲律賓附近海域，後續是否有颱風接近台灣的機會仍有待持續觀察。