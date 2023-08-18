下班防雨「13縣市豪大雨特報」　明午後雨彈更猛！周日太陽露臉

▲今日午後各地有雷雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

目前受到低壓帶及午後熱對流影響，各地多有午後雷陣雨，中央氣象局持續發布豪雨特報，民眾下班下課通勤要小心。明日仍受低壓帶影響，西半部整天有不定時短暫雨，午後也可能出現局部大雨，周日以後太平洋高壓增強，天氣回穩。下周在台灣南邊海域可能會有熱帶系統，如颱風等發展的機會。

氣象局發布豪雨特報，今（18）日臺中市及南投縣有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北、雲林、嘉義山區及新北、苗栗、花東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，明日低壓帶影響，西半部、金馬澎整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後有局部雷陣雨，午後在西半部仍可能有局部大雨。

周日清晨中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天開始因太平洋高壓增強，到下周五的天氣都較為穩定，各地多雲到晴，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

另外在南海到關島附近海面為一個大的季風低壓區，目前在關島北方、菲律賓東方、南海附近都有熱帶雲簇消長中，未來有機會進一步發展成熱帶系統，如熱帶低壓、颱風等，還需持續留意。

豪雨特報

影響時間：18日下午至18日晚上

＊豪雨：臺中市、南投縣

＊大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島