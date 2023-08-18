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桃園復興區長游正英告別式　國民黨黨旗覆棺致敬

▲桃園復興區長游正英逝告別式

▲市長張善政親率市府團隊出席復興區長游正英告別式。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英病逝，18日舉行告別式。由於游正英是桃園市13個行政區，唯一經由選舉產生的區長，是國民黨多年忠貞黨員，市長張善政親率市府團隊出席告別式，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等黨職同仁，並在告別式中以莊嚴隆重的黨旗覆棺，向游正英致上最高敬意。

▲桃園復興區長游正英逝告別式

▲復興區長游正英逝告別式，國民黨黨旗覆棺致敬。（圖／擷取自陳瑛臉書）

游正英是退休國小老師，曾任國民黨復興區黨部主委，2018年8月在國民黨最艱困時期，臨危受命，接受黨徵召參選，前後僅準備3個月時間參選復興區長，打敗當時爭取連任的區長，拿下2825票。去年九合一大選期間，獲國民黨徵召參選桃園市長的張善政，多次前往復興區拜會請益，時任復興區長的游正英以黨部主委身分親迎，並幫張取了泰雅族原住民名「尤命（Yumin）」。

去年底，張和游兩人分別當選市長和連任區長，並因拚選戰成了摯友。未料，游正英不敵病魔於本(8)月6日去逝，享壽67歲，令部落居民不捨。游正英區長任內過逝，桃園市選舉委員會表示，復興區為原住民自治區，雖然在直轄市，區長仍要選舉產生，游正英所遺任期還有3年4個多月，目前，遺留職務由復興區公所秘書謝宇軒代理，依地方制度法應自事實發生之日起3個月內完成補選。

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