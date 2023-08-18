賴清德過境美「陸大動作軍演」　綠委：動不動刷存在感沒必要

▲美國雷根號航母。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

因應副總統賴清德過境美國，中美雙方動作頻頻，中國宣佈南海軍演、美國航空母艦雷根號打擊群則部署在台灣東部外海。對此，民進黨立委莊瑞雄18日表示，這些對台灣來講就是武赫施壓，相信台灣民眾不會買單，對印太地區的和平跟穩定毫無幫助，這種動不動刷存在感沒有必要，對兩岸關係交流穩定毫無助益。

對於台海局勢，民進黨立委許智傑表示，雷根號航艦打擊群在賴清德出訪，現身在台灣東部海岸，對牽制中共軍演產生效果，避免中共採取過激的動作。許指出，上一次美國航艦打擊群現身台灣周邊則是今年四月、總統蔡英文過境美國時。未來我國政要出訪，中共會有固定騷擾台灣的套路，美國打擊群聯防也可能成為常態，象徵台美民主防線堅若磐石，嚇阻中共恣意妄為，共同守護亞太的穩定安全。

莊瑞雄表示，不管在什麼時候，只要我國正副元首出訪，中國都有一些不友善舉動，賴清德8月初宣布出訪後，當時中國就在東海軍演，現在回國後，又發布要在南海軍演，這是很令人討厭的動作。莊直言，這些對台灣來講就是武赫施壓，相信台灣民眾不會買單，對印太地區的和平跟穩定毫無幫助，這種動不動刷存在感沒有必要，對兩岸關係交流穩定毫無助益。

對於在野黨評價賴清德過境美國沒亮點，莊瑞雄表示，國際上讓台灣能見度提高、穩健的提升台灣地位、跟世界各國交流，這是國人期待的，最不期待這件事的是中國。

莊瑞雄指出，若都沒有亮點、也讓民眾覺得穩健，倒不一定要山崩地裂或者有什麼後果發生，現在是老共覺得很有亮點吧！所以動作特別大，國人還是希望國家正副元首到全世界提高台灣能見度、與世界各國交流。