侯友宜屏東拜票插曲！突跳電30分鐘　支持者高喊：要核能

▲侯友宜到屏東拜訪。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（18）日到屏東，為立委參選人黃明賢加油打氣，隨後到北區市場掃街拜票。不過在屏東縣農會鹽埔辦事處與農民座談時，現在意外出現跳電30分鐘狀況，此時民眾高喊「要核能」。縣農會總幹事廖展毅說，缺電是台灣目前常態，最怕降壓讓馬達等電器壞掉，目前台灣也有很多詐騙案，未來都需要侯友宜當選總統，讓台灣真正安居樂業。

侯友宜在現場提問，屏東是不是很多囡仔都在北部？有沒有希望囡仔可以回到屏東？在場鄉親聽到紛紛舉手，希望孩子回到屏東發展。侯友宜也接著說，屏東要有產業讓孩子返鄉，屏東在台灣尾，建設不能最尾，要拚到台灣頭。

侯友宜說，鹽埔自來水接管率最低，政府的錢不能亂花，要照顧人民最基本生活，他當總統「該接的接一接」，從偏鄉要開始做。現在，農民的農產品不好賣，就拿到新北市來賣，新北有400多萬人口是最大的市場，一定會協助農民幫忙銷售。

侯友宜今早在立委參選人黃明賢、盧縣一，以及屏東縣前議長黃國安、前立委王進士、蘇清泉、屏東市長周佳琪、縣議員徐榮耀、李世淦、陳揚陪同下，前往黃明賢競選總部，和鄉親座談。接著前往慈鳳宮、朝鳳宮參拜，並和農民互動，屏東市長周佳琪、前立委蘇清泉也到場陪同。侯友宜說，南台灣好，台灣會更好，會和所有人一起從屏東做起，解決屏東遇到困難，讓屏東大發展。

侯友宜表示，一下車便感受到屏東鄉親滿滿的熱情，未來他當選總統，會讓台灣安全，孩子進職場、不上戰場，也會解決屏東長期遭遇的困難，包括屏東市都市計畫通盤檢討、青年人口流失嚴重、對外交通建設、以及農漁產的外銷市場等問題。

鄉親座談後，侯友宜也前往北區市場掃街拜票，攤商送上象徵好彩頭的蒜頭，不少民眾搶著與侯友宜合照，並高喊凍蒜。侯友宜說，南台灣的屏東市場是滿滿熱情與人情，彼此間話家常、做生意，這就是台灣人真正「氣口」，市場內所販賣的都是真材實料，這跟做人道理一樣，也像他跟黃明賢、蘇清泉一樣認真打拚。

