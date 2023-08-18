ET民調／賴清德領先13個百分點　侯友宜18.6%、柯文哲17.5%

▲總統大選四腳督最新民調。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

《ETtoday民調雲》18日公布2024總統大選最新民調，若選戰呈現四腳督局勢，民進黨總統參選人賴清德拿下31.7%支持度，國民黨參選人侯友宜18.6%，民眾黨參選人柯文哲17.5%，鴻海創辦人郭台銘支持度10.2%，賴清德領先第二名支持度達13.1個百分點。

郭台銘近日動作頻頻，外界解讀投入2024總統大選可能性高，根據最新民調數據顯示，若2024總統選戰由賴清德、侯友宜、柯文哲與郭台銘四人競逐，賴清德支持度31.7%，侯友宜支持度18.6%，柯文哲支持度17.5%，郭台銘支持度10.2%，前兩名的賴清德與侯友宜支持度差距達13.1個百分點。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年8月15日至8月17日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查（Mixed Survey），每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用。

回收有效樣本數為1,235份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.79%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年7月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

