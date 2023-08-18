曾讚「郭台銘才有關公精神」　他倒戈力挺：侯友宜會是好總統

▲侯友宜到屏東拜訪，王景山（右二）整天陪同。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（18）日到屏東與基層選民接觸。其中，曾表態鴻海創辦人的郭台銘才是真正的「關公精神」的國民黨屏東縣議員王景山，今日除了整天陪著侯友宜掃街拜票外，更向媒體表示，今天整天陪著侯，發現侯友宜非常接地氣、親民，會是個好總統。此話倒戈樣態明顯。

侯友宜團隊日前發布以「關公信仰」為主題的競選影片，訴求「重然諾」，當時王景山稱郭台銘才是真正有「關公精神」，鼓動群眾挺郭參選，引發外界熱議。

不過，今天侯友宜下屏東為立委參選人黃明賢加油打氣，隨後到北區市場掃街拜票時，王景山都全程陪同，更在侯友宜在屏東縣農會鹽埔辦事處與農民座談，遇到冷氣跳電時跳出來即時搶救冷氣。種種行為令外人認為他似已倒戈挺侯。

王景山表示，身為國民黨員，當然要支持黨推出的參選人侯友宜，現在有六成民意要下架民進黨，要整合主流民意，團結一致才有機會。至於日前表示郭台銘才有關公精神，王景山解釋，他指的精神是指當時郭台銘為國家買BNT疫苗；不過，至於誠信那是郭個人的事情。但今天一整天陪侯友宜後，覺得侯很接地氣、親民，「會是好總統」。

據屏東地方人士分析，王景山是周典論系統人馬，今日除了看到周典論女兒周佳琪表態力挺侯友宜外，王景山也「倒戈力挺」。可得知，侯只要多往南部走，相信很多藍營支持者會回流的。



