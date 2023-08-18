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桃園公車駕駛缺很大！市府、業者相繼推出加碼優惠獎勵徵召

▲桃園公車駕駛缺很大，市府、業者相繼加碼優惠獎勵徵才

▲桃園公車駕駛缺很大，市府、業者相繼加碼優惠獎勵，強力徵才。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

基北北桃通勤月票上路，桃園市內公車運輸運量大增，使大客車駕駛荒更加嚴重。市府交通局長張新福18日表示，為吸引大客車駕駛回流，交通局持續鼓勵客運業者加碼徵才。客運業者也積極響應，再加碼提出任職金2至6萬、4千至3萬元等高額介紹獎金，希望有志駕駛到桃園服務。

另外，考量客運發（儲）車地點遍及各行政區所衍生司機員求職居住問題，交通局和住宅發展處也已擬定桃園市公車駕駛「社會住宅包租代管計畫」承租專案，由專案小組輔導及加速申辦流程並協助向內政部申請「300億元中央擴大租金補貼」，期盼以待遇改善及打破求職疆域限制等雙管齊下方式，吸引民眾投入本市公車駕駛服務，改善桃園市駕駛荒問題。

▲桃園公車駕駛缺很大，市府、業者相繼加碼優惠獎勵徵才

市府交通局表示，因新冠肺炎疫情衝擊，過去3年國人生活型態轉變，嚴重衝擊大眾運輸產業，業者在賺不到錢的情形下，只能進行減班、裁員，原先的公車駕駛則轉職物流或外送等其他行業。即使疫情趨緩後，基北北桃通勤月票上路，讓桃園的公車乘客逐漸回流，但駕駛荒的情形仍未見曙光。

統計至10日止，桃園市公車駕駛仍缺額273名，佔全市駕駛人數26%，嚴重影響公車營運班次正常調度及恢復至疫情前之班次，交通局與市區客運業者為吸引求職者加入大客車駕駛服務行列，提出優惠獎勵措施，盼使市區公車駕駛回流，增加服務能量，讓市民可以充分享受大眾運輸服務。

本次各業者再加碼任職金2至6萬及介紹金4千至3萬元及本市公車駕駛「社會住宅包租代管計畫」，期盼駕駛朋友能踴躍投入公車司機行列，即早恢復公車運能，以提供市民朋友便利的大眾運輸服務。

桃園市為解決市內大客車駕駛缺額問題，首要方法是改善待遇。因此，自2023年6月1日起，交通局和客運業者提供駕駛每月1萬元薪資補助、交通部公路總局也提供最高補助13萬7千餘元獎補助金。

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