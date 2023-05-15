行人優先時相+行穿線退縮　桃園雙管齊下保障民眾安全

▲保障行人穿越路口安全，桃園「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，桃園市政府交通局已針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突路口(如：學校、交通場站、大型賣場或醫院)，實施10處行人專用時相的路口、59處行人早開時相路口，並全面檢視行人友善環境及路口人行穿越道設置方式，推動「人本友善135」示範計畫。

交通局15日說明，「人本友善135」示範計畫，將至少增加100處行人庇護島（含行穿線退縮）、30條標線型人行道、50處行人早開時相，以兼顧人車通行效率進而提升交通安全。

交通局局長張新福表示，考量桃園市學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量較一般路口來得龐大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形。為減少此類衝突情形進而維護行人通行安全，桃園市早已針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突之路口視其交通條件擇一實施行人專用或採取行人綠燈提早5至10秒亮啟之早開時相，達到人車分流效果。截至112年5月10日止，本市實施行人專用時相之路口計有10處、行人早開時相路口則有59處。

張新福說，交通局除了持續挑選符合條件路口擴大實施行人專用或行人早開時相，並搭配「人本友善135」示範計畫以增設庇護島、行穿線退縮及增設標線型人行道等交通工程手段，全面提升行人穿越路口安全；也提醒行人及駕駛人於行經路口時，除了確實遵循號誌管制燈號行止之外，車輛轉彎時務必減速慢行並禮讓行人先行，行人行經路口請留意後方轉彎車輛，共同營造安全暨友善之交通環境。