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節省通勤族荷包　桃園推「桃竹竹799＋桃竹竹苗1,200月票」

▲節省通勤族荷包，桃園推「桃竹竹799＋桃竹竹苗1,200月票」

▲「桃竹竹」及「桃竹竹苗」定期票時，特別將機場捷運（A7至A22站，共16站）納入使用範圍。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為節省通勤族荷包，桃園市政府與新竹縣市及苗栗縣共同規劃「桃竹竹苗生活圈」多種月票方案。其中「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1,200元月票」，提供桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等多種大眾交通工具，民眾可依自身需求自由選擇購買票種，減輕交通費負擔。

市府交通局局長張新福表示，新竹縣市對桃園市來說也是相當重要的通勤範圍，例如湖口工業區和新竹科學園區都是桃園人相當重要的通勤區域，而桃園的幼獅工業區、龍潭科學園區、渴望園區也是吸引許多新竹人就業的地點，將高通勤需求的桃竹竹科技廊道納入生活圈通勤月票的補助範圍，是桃竹竹苗4縣市共同的目標。

本次規劃「桃竹竹」及「桃竹竹苗」定期票時，特別將機場捷運（A7至A22站，共16站）也納入使用範圍，可提供桃竹竹苗地區民眾享有搭乘機場捷運的優惠，且在桃園市境內亦享有公共自行車站點借車前60分鐘免費，串接生活圈範圍最後一哩路之服務。

桃竹竹苗4縣市於今年3月已凝聚共識爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，預計5月底前提送申請計畫；目前技術面及營運規則刻正與票卡公司、運輸業者積極討論，待中央審定及軟體開發完成後正式上路，預計向中央爭取5億元補助。桃園市政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而紓緩尖峰時段各都市內之交通量，繼推出桃園往北的「基北北桃」1,200元的生活圈定期票外，再推出「桃竹竹799元月票」及「桃竹竹苗1,200元月票」。

張新福局長說，桃園市位於北部7縣市正中間，除有基北北桃生活圈外，也與新竹縣市、苗栗縣形成桃竹竹苗生活圈；推動往北的基北北桃定期月票，也兼顧往南的旅客需求，提供桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣市生活圈境內之市區公車、捷運、臺鐵、國道客運、公路客運、YouBike公共自行車等大眾運輸工具，預期將大大節省城際往返通勤族之荷包，藉此價格誘因及適用範圍甚至可吸引汽車族、機車族轉而使用大眾運輸工具通勤，促進城市公共運輸發展。

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