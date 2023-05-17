好消息！基北北桃生活圈定期票　5／18起開始預售

▲基北北桃生活圈定期票5/18起開始預售。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局17日表示，廣大通勤族引頸期盼的「基北北桃生活圈定期票」，在5月18日起開放民眾預購「TPASS悠遊卡」，悠遊卡公司規劃18日上午11時於四大超商及博客來官網限量預購TPASS通勤月票卡，預計6月15日可取貨，取貨後依操作完成相關登錄設定作業即可使用。實際預售地點、取貨時間等資訊請以悠遊卡公司公告為準。

市府交通局指出，首波預購「TPASS悠遊卡」或持新一代的超級悠遊卡SuperCard的民眾，6月15日起即可透過悠遊付Easy Wallet App在手機線上購買通勤月票，不用跑到指定販售地點，在家即可完成輕鬆完成月票的購買及續購。其它利用既有悠遊卡普通卡/悠遊卡學生卡/悠遊聯名卡的民眾，於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台(基北北桃境內臺鐵車站、臺北捷運、桃園捷運各站服務窗口設定)或自動加值機(國光客運場站(基隆站、臺北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站)設定購買通勤月票。

另提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種，不能設定購買通勤月票。首波由悠遊卡公司先行啟動，未來其他票證公司將陸續加入定期票行列。桃園市位於北台七縣市中心，七縣市人口因就學、就業等需求南來北往的城際通勤往返，促成「基北北桃」、「桃竹竹苗」兩大生活圈之形成。

為節省通勤族荷包，桃園市政府針對兩大生活圈推出桃園往北的「基北北桃」1,200元定期票、往南的「桃竹竹」799元定期票及「桃竹竹苗」1,200元定期票等三種月票方案，經估算「基北北桃」生活圈定期票每年四市總計約需102.46億元進行補助，桃園市每年約需負擔6.55億元，公路總局已於5月12日進行計畫書審查，預計5月底核定，可望7月上線嘉惠市民。

「桃竹竹」、「桃竹竹苗」生活圈定期票，特別將機場捷運（A7至A22站，共16站）也納入使用範圍，四縣市已凝聚共識並於5月中旬提送申請計畫爭取行政院「公共運輸月票補助方案」，經估算四市爭取中央約需5億元補助，桃園市每年約需負擔1,900萬元，刻正與票卡公司、運輸業者確認相關細節，俟中央審定及軟體開發完成後正式上路。

桃園市政府交通局長張新福表示，桃園推動往北的「基北北桃」定期月票，也兼顧往南的旅客需求推動「桃竹竹」及「桃竹竹苗」生活圈，預期這三種月票販售後，將大大節省城際往返通勤族之交通費用，藉此價格誘因亦可吸引私人運具族群使用大眾運輸工具通勤，促進本市公共運輸發展。