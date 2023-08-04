改善交通壅塞！　桃園市中豐路12處路口進行車道偏心配置

▲中豐路南勢路一段南東路南平路。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市境內中豐路起於中壢區延平路，沿線經過平鎮區至龍潭區大昌路一段，為三個行政區主要聯過幹道，該路段車流量大，更於尖峰時段常有回堵情形。為改善壅塞問題，桃園市政府交通局延續「偏心左轉路暢計畫」，盤點出該路段12處路口進行車道偏心配置，降低左轉車流干擾，提升路口車流紓解效率，為桃園市第一條偏心改善路段。

▲中豐路與延平路一段。（圖／交通局提供）

交通局長張新福3日表示，「偏心左轉路暢計畫」從今(112)年2月開始全市推動，初期以「單點式」1處路口作改善(點)，現擴展至沿線路段整體規劃(線)，而桃園市中豐路沿線車道配置為雙向兩車道，尖峰時段更是通勤往來中壢區至龍潭區的重要聯絡道路，亦是公共運輸主要行經道路，交通繁忙，遇有左轉與直行車流比例懸殊路口，常造成左轉車輛至路口等待左轉，而後方直行車流必須繞駛之情形 ，除了影響車流續進外，也增加事故風險。經盤點後，針對該路段12處路口設置「偏心左轉」車道，讓用路環境更加順暢。

▲中豐路與新富街。（圖／交通局提供）

張局長指出，設有偏心左轉路口平均延滯降低10.95秒(28.9%)，成效良好，截至目前為止已完成59處路口改善，預計今(112)年底累積完成100處，未來亦期望與各路權機關及工程單位共同合作推動，除解決桃園市境內部分路段長期壅塞問題，亦將創新的空間配置應用在新闢道路上，以提升路段紓解效率，讓桃園交通「好型、好行」。