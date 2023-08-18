積極處理「鳥」事　南警幫和尚鸚鵡「抹茶」回家

▲和尚鸚鵡「抹茶」飛丟，幸好在熱心民眾與三分局警方協助下，平安回到飼主身邊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「警察先生這不是我的鳥！」，18日上午8時許，黃姓民眾於安南區怡安路自家鳥架上發現一隻綠色「和尚鸚鵡」非常黏人可愛，因為黃民本身也是愛鳥人士，立即提供飼料及飲水，且心想失主一定十分擔心愛鳥安危，趕緊向市警三分局報案請警方協助處理。

黃民將鸚鵡送至市警三分局安中派出所報案協尋飼主，因為鸚鵡活潑好動、叫聲宏亮，被路過派出所居民好奇認出，原來是派出所附近一家彩券行所飼養的鳥，警方也順利幫和尚鸚鵡「抹茶」找到飼主。

經了解，這隻和尚鸚鵡「抹茶」，聰明、學習力強，並且個性活潑，會說「你好」與彩券行顧客互動，因此深受附近居民的喜愛。17日下午因為飼主清理鳥架、幫鸚鵡洗澡時解開腳鍊，抹茶便趁機逃家玩耍，累了便停在黃民家中休息一夜，所幸一早被黃民發現而帶到派出所，並在安中所員警協助下找回飼主，結束鸚鵡「抹茶」的翹家之旅。

愛鳥失而復得，飼主陳小姐高興的表示，17日下午鸚鵡抹茶逃家後，她擔心得都無法入睡，幸好遇到熱心的黃先生跟員警協助，讓「抹茶」平安回家，總算能放下心中的一塊大石頭，感謝警察先生等人的熱心幫忙。