婦人輕生倒臥黃金海岸停車場　南警及時尋獲成功救援

▲市警六分局灣裡派出所警員吳豐杰、蔡孟勳等2員，在黃金海岸北側停車場處地上找到滿身泥濘躺臥地上的婦人，通知救護人員送往醫院救治。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局員警10日凌晨接獲勤務指揮中心緊急協尋通報，依特徵冒雨仔細搜尋，終於在黃金海岸北側停車場發現該婦人倒在地上，立即通知家屬到場，及時挽回婦人的性命，避免悲劇發生。

8月10日凌晨4時，警六分局灣裡派出所警員吳豐杰、蔡孟勳等2員執行巡邏勤務中，接獲勤務指揮中心通報，有1名婦人於黃金海岸意圖輕生；吳等2員立即到達現場海岸巡視，在黃金海岸北側停車場處發現被協尋人所駕駛的重機車，惟尋不著被協尋人，經吳等2員再次來回仔細梭巡，終於找到滿身泥濘躺臥地上的婦人，檢視該婦人尚有呼吸脈搏、惟意識不清，並有失溫之情事，立即通知救護人員送往醫院救治，並積極聯繫婦人家屬至醫院照護。

據了解，該婦人經家屬通報緊急協尋人口，有萌生跳海輕生之念頭，幸有員警及時發現，通知消防局救護人員將其扶上救護車，協助就醫；該婦人的家屬對於警方能即時尋獲阻止憾事，表達萬分的感謝。

警六分局長許敏能表示，吳等2員於巡邏時及時挽救民眾性命，充分發揮救難之精神，將公開表揚；同時也呼籲市民自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

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