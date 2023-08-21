外媒曝蘋果正開發A19處理器和M5晶片　最快2025年發布

▲蘋果正在研發A19仿生晶片和M5系列晶片。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，推特推主_orangera1n 近日發文表示，蘋果正在研發A19仿生晶片和M5系列晶片，並放出了幾個他抓取到的CPU ID。

_orangera1n補充表示，不同的CPU ID可以與不同的晶片一一對應。據其提供的參考網站顯示，目前蘋果iPhone 14 Pro / Max 系列機型搭載的A16 仿生處理器代號為0×8120，iPhone 14 / Plus、iPhone 13 系列機型搭載的A15 仿生處理器代號則是0 ×8110。因此可以推算，蘋果A19 仿生處理器的代號為0×8150。

他提供的截圖也顯示，其擷取到的訊息中，CPU 代號來到了0×6050、0×6051、0×6052，看上去能與M5 Pro、M5 Max、M5 Ultra 一一對應。

外媒IT之家表示，當前科技巨頭提前數年設計晶片已經不是什麼新鮮事，不過有的公司能夠成功地如期進入量產階段，而有的則不行。外媒wccftech 分析稱，蘋果A19 仿生處理器和M5 處理器即使已經進入開發狀態，但是進入量產階段仍是說起來容易，做起來難。

IT之家也表示，按照計劃，蘋果將於今年秋季發布A17仿生處理器和M3處理器，按照一年一發的節奏，A19 和M5還需等到2025 年。此外，這也代表著A18 和M4 的開發進程有望已進入尾聲。