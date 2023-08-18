診療室慘叫一聲…爸媽衝進見「4歲女兒失禁亡」！殘忍枉死真相曝

▲廈門一醫院穿刺失誤致4歲女童死亡。（圖／翻攝自海都APP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一4歲女童因為不幸罹患白血病，在廈門大學附屬第一醫院治療，本已基本康復，去年因骨髓穿刺術失誤致其命喪手術台。父親淚訴，當時孩子被帶去診療室，自己突然聽到裡面嚎叫了一聲，衝進去一看孩子已經失禁身亡。根據第三方檢測機構出具的司法鑑定意見書，該院過錯是主要原因。

據《海都APP》報導，父親爆料，小孩今年5月在廈門大學附屬第一醫院做骨穿微創手術，醫院操作失當，導致孩子直接死在手術台上，現在已經過去多月，院方並未積極解決此事。

父親表示，去年底，他4歲的女兒一直發燒未退，便帶到廈門某醫院檢查，住院二十多天，孩子恢復正常後出院。今年3月，再次帶女兒到醫院去複查，發現血像異常，但未找出病因。

3月13日，父親帶孩子到廈門大學附屬第一醫院進行複查，找出了病因，孩子被診斷出患有白血病。此後，便在該院進行治療，醫生告知他們治療總共需13個階段。第一階段，他們共接受為期47天的治療，出院5天後，又到醫院進行為期14天的第二個階段治療。

父親說，「兩階段治療結束後，醫生看到女兒恢復情況，告知已經好了95%，之後的治療便是鞏固治療了。」5月14日，應主治醫師要求，父親帶孩子去醫院做第三個階段治療，但這期間，出現了意外。

父親指出，5月15日早上，為評估化療療效，按照醫生要求，要給女兒做骨髓穿刺術。然而，孩子進去操作間十多分鐘後，只聽得操作間中突然嚎叫了一聲，過沒多久就無聲響，接著就是一大撥護士從另外一個門衝進操作間。

夫妻倆也意識到出事了，也跟著衝進去，只見孩子臉色蒼白，全身發涼，甚至大小便失禁，「孩子就這樣沒了，她還沒來得及見到世界的美好。」

▲鑑定證明。（圖／翻攝自海都APP）

父親對於這一結果難以接受。據他回憶，經前兩階段治療，女兒已恢復得很好，跟正常人幾乎一樣，還長胖了1公斤。在手術前，活蹦亂跳的女兒還跟許多人一起互動，跟護士長拍照，還在走廊騎兒童單車，一騎就是40多分鐘，但這樣一條鮮活的生命，卻被一個小手術奪走。

父親認為，孩子的死是規培生（編按：規培生就是大陸醫學院校畢業後，還沒有成為住院醫師前參加規範化培訓的階段。）操作失誤所致，「當日做手術前，我們夫妻特別囑咐值班醫生要親手做，為此，我們還親手將女兒抱給值班醫生，一再囑咐，後來醫生也答應了，但當時在操作間做手術並非值班醫生，而是交給規培生去做。第一個規培生扎到心壁，位置不對；接著第二個規培生接著打針，又扎到心包，位置距離實際位置偏差十幾公分。」

父親十分生氣同時又很不解，「當時女兒生命垂危，為何沒把我女兒帶到ICU搶救，而是在沒有任何搶救設備的操作室做心肺復甦，做了40分鐘。」針對父親關於「規培生施術」的說法，院方表示，手術是有操作資質的醫務人員操作。

憶起醫院當時的態度，父親氣憤不已，「事發當時，醫院不承認自身責任，讓我們趕快做屍檢。事情發生後，他們都沒有道歉，沒有打慰問電話。我們只是普通人家，並不想把事態僵化。」

為給女兒討一說法，他們找到衛健、公安等部門。5月18日，在多部門的調解下，醫院以及家屬方委託福建南天鑑定有限公司司法鑑定所進行屍檢。

7月1日，該機構正式出報告結果。報告顯示醫方存在3點不足，首先是醫方告知欠充分。骨髓穿刺可以選擇髂前上棘、髂後上棘、胸骨、腰椎棘突等，其中胸骨後有心臟及其相應的大血管，選擇胸骨穿刺，若操作不當，容易損傷心臟及相應大血管，未見醫方的「骨髓穿刺術知情同意書」中有是否選擇「胸骨穿刺」的告知內容，屬於告知欠充分。

第二是醫方術前準備欠充分。在「骨穿紀錄」中，未有「將骨穿針固定在適當長度（如：固定骨穿針長度為1公分的描述）」的描述，故認為，術前準備有不足之處，欠充分。第三是術中操作欠規範。從屍檢及病理組織學檢驗見，心臟有針孔狀出血區，符合生前所致，故認為醫務人員在穿刺過程中操作欠規範，穿刺針穿越胸骨傷及縱隔區軟組織及相應血管和心臟。

最終的鑑定意見為，廈門大學附屬第一醫院在為女童的診療過程中存在過錯，該過錯與死亡存在因果關係，過錯是主要原因，其醫療過錯在死亡中的原因大小（參與度）在56%到95%之間。

「屍檢報告出來後，事實已然清楚，然而院方並不積極處理」，父親表示，7月初，醫院有關人員打來電話，承認他們有一定過失，願賠付5萬元（人民幣，下同），後又過了幾天，院方表示願負一半的責任，家屬對此並不接受。此後，醫院再沒主動聯繫家屬，並且家屬主動打電話，院方也不接。

此後，等了半個月的時間，見院方不積極處理，父親表示，「不得已才走民事案件司法程序。」針對此事， 院方除了表示手術是有操作資質的醫務人員操作外，不願多做回覆，只稱「正在走司法途徑，相信法律是公平公正的」。