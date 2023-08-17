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陸網紅攜血癌母來台　被爆「騙台灣人捐500萬」極樂玩日本

▲▼大陸男獲台人「捐鉅款」救血癌母。（圖／翻攝自YT）

▲大陸網紅Jake曾激動直呼「台灣人，求求你們不要這麼好行嗎？」現今不少網友看來備感諷刺。（圖／翻攝自YT）

記者柯沛辰／綜合報導

經營YouTube頻道「Jake的公開日記」的中國網紅Jack日前聲稱母親罹患白血病（血癌），接受台灣人愛心捐款超過500萬元。不料，YouTuber「陳老師」、「八炯」陸續踢爆，Jack不僅將捐款據為己有，用於物質生活，還對外聲稱是「自己努力賺來的」，徹底玩弄台灣人的善良。

網紅Jack今年2月上傳一支標題為「台灣人！為什麼你們對陌生人都這麼好！」的影片，談到母親罹患「急性骨髓白血病」，醫療費高達170多萬人民幣（約新台幣756萬元），即便全家把房子、車子都賣了，花掉所有存款，仍遠遠不夠，只好聽朋友建議上網募款，沒想到最後是台灣人集體伸出援手，讓他得以帶母親來台看病。

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當時許多台灣網友捐款，還有一名月薪3萬元的女粉絲每月捐出5000元，讓Jack一度激動地說，台灣人的溫暖讓他徹夜難眠，且心中充滿感激，「大家只是萍水相逢，憑什麼對我一個大陸人這麼好？」、「台灣人，你們可不可以不要這麼善良？台灣人，你們可不可以不要這麼好？」

事後，Jack陸續上傳影片、開直播感謝台灣人捐款，並披露治療進度。不過，漸漸有網友發現，Jack每次直播都會有意無意遮住醫院繳費單，而且收到募款後，不僅換了蘋果手機，換了進口車，還帶爸爸爽遊日本，連搭飛機也升級成商務艙。更誇張的是，他宣稱母親在北京某醫院治療，卻被打臉發現是在河北陸道培醫院。

▲▼陸網紅攜血癌母來台　被爆「騙台灣人捐500萬」極樂玩日本。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記）

▲八炯痛批，Jake利用自己媽媽賺最後一筆。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記）

網紅八炯在頻道「攝徒日記」痛批，Jake聲稱自己負債累累、賣車賣房，還被限制出境，但近期卻帶著父親遊日本，尤其辦理日本旅遊簽證必須附上存款證明，當地不會讓一個負債的人入境。更可疑的是，Jake每次直播後都會刪除紀錄，疑似想掩蓋自己收到的抖內金額，根本是在玩弄台灣人的善良。

網紅陳老師也批評，Jake的頻道每天都躋身「台灣頻道單日贊助排行第三名」，粗估募得至少500萬台幣，若加上偷偷刪除或隱藏的捐款紀錄，數字可能更驚人，然而在母親過世後，對方不僅沒把捐款回饋給台灣，還對外稱是「自己努力賺來的」，甚至在背後說「台灣人另有目的」，讓他很後悔當初上當替對方背書。

長期以來，Jake面對網友相關質疑，總是回應「時間會證明一切」，或稱是「酸民搗亂」隨後將其封鎖。如今多位網紅出面踢爆，Jake火速把頻道頭貼換成景物照，更名為「天」，還刪除大量影片，僅在簡介表示「公道自在人心」，讓眾多網友懷疑根本是欲蓋彌彰，引發關注。

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