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10歲血癌女童結婚了！　「想當新娘子」圓夢12天後無憾離世

▲▼美國血癌女童結婚。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲艾瑪和同齡男友DJ「結婚」，12天後不敵血癌病魔去世。（圖／翻攝自YouTube／Cheer Extreme）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州10歲女童艾瑪（Emma Edwards）不幸罹患白血病，也就是俗稱的血癌，且病情嚴重、來日不多。父母為了完成女兒「成為新娘子」的夢想，舉辦一場模擬結婚典禮，讓孩子如願「嫁給」同齡男友，而她也在儀式後12天無憾離世。

父母艾莉娜（Alina）和亞倫（Aaron）回憶，艾瑪一直都非常健康，幾乎沒有生過重病，後來卻開始頻繁嘔吐，2022年4月因為跌倒受傷看診，竟意外驗出急性淋巴性白血病（ALL），「醫師發現，癌細胞在侵蝕她的骨頭，讓她變得虛弱。」

儘管如此，他們一直堅信孩子能夠戰勝病魔，不斷嘗試各種療法，今年6月卻被醫師告知，艾瑪的病情已經無法治癒，只剩下幾天能活。艾莉娜回憶，當時彷彿吃了一記重拳，「我們正打算進行另一種治療，而他們告訴我們，她可能只剩下幾天到一周，而不是幾周可以活了。我們完全沒有預期聽到這個消息。」

不過，夫妻倆很快就振作起來，並與艾瑪青梅竹馬「DJ」（Daniel Marshall Christopher Williams, Jr.）的母親共同策畫婚禮。艾莉娜說，「我們不到2天就把它辦起來了…這是如此珍貴」，她也非常感謝DJ與對方的家人，「DJ是你所見過最可愛的靈魂，他的心地非常善良，而且真的非常喜歡艾瑪。」

在6月29日的花園儀式中，艾瑪在父親陪同下，坐著輪椅通過紅毯，小學三年級老師上台致詞，介紹「新人」喜歡上彼此的故事。她最好的朋友擔任伴娘，有人宣讀聖經，有人主持典禮，一共多達100名賓客出席祝福。

儘管艾瑪7月11日因病離世，但她的父母非常感激，還能及時為孩子完成夢想。艾莉娜說，「大多數孩子想要去迪士尼樂園，但艾瑪想要結婚，成為一名妻子，生三個孩子。她是個小甜心。」

 

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