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陸男輕裝偷渡！「廈門→金門」游5hrs到岸就被逮　上銬帶走照曝

▲▼ 陸男游泳偷渡。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲陸男從廈門游泳到金門偷渡，一上岸就被抓。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

中國大陸一名盛姓男子，今年6月10日穿著救生衣攜帶救生棒，從福建省廈門市思明區白城沙灘出發，約游了5個小時抵達金門縣烈嶼鄉東坑岸際，才一上岸就遭到海巡署金馬澎分署第九岸巡隊人員埋伏逮捕，福建金門地方法院依入出國及移民法第74條，判盛男有期徒刑4月。

▲▼ 陸男游泳偷渡。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

▲第九岸巡隊第三機動巡邏站人員往東坑岸際埋伏直接逮人。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

判決書指出，盛男於2023年6月10日晚間10時許，自福建省廈門市思明區白城沙灘岸際出發，以身著救生衣並持救生棒方式，於6月11日凌晨2時45分許，游至金門縣烈嶼鄉東坑岸際（陸軍L29據點），被海巡署金馬澎分署第九岸巡隊人員發現並當場逮捕。

福建金門地方法院審酌，盛男嚴重影響境管及邊防安全，並構成治安潛在疑慮，考量犯後坦認犯行，依照依入出國及移民法第74條，判盛男有期徒刑4月，得易科罰金。

▲▼ 陸男游泳偷渡。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

盛男目前服刑中，服刑完畢後實施遣返。（圖／海巡署金馬澎分署提供）

該案經詢問海巡署金馬澎分署後，海巡署金馬澎分署表示，第十二（金門）巡防區雷達操作員落實雷情監控，於烈嶼鄉東坑岸際前方海域出現可疑光點移動，立即通報第九岸巡隊第三機動巡邏站人員趕往東坑岸際預警埋伏應處，6月11日凌晨2時45分發現陸籍偷渡人士甫游上岸際，當場逮捕，盛男目前服刑中，服刑完畢後實施遣返。

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