幕後／賴清德出訪共軍跳腳！放話逼近24浬線　國安高層曝軍演規模

▲副總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日將以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，期間依慣例安排過境美國紐約、舊金山兩個城市；而此前，北京方面也已多次放話，反對賴清德出訪安排，甚至揚言要逼近24浬線。對此，我國安高層透露，整體情勢研判，中國「可能」會以此為藉口，在台海周邊進行軍演，模式預計雷同今年4月，屬放大版的戰備警巡，意圖將台灣總統大選主軸，拉回北京認知戰「戰爭與和平」的選擇。

適逢我國與巴拉圭建交66周年，總統蔡英文請賴清德擔任特使，於台北時間12日傍晚出發前往巴拉圭，出席總統當選人貝尼亞就職典禮；而依過往總統、副總統出訪友邦慣例，去返程皆會過境美國，本次規劃過境美國紐約與舊金山。

不過，對於賴清德本次出訪，北京方面也如以往慣例反彈，中國駐美國大使謝峰在7月19日時，表達出「堅決擋住灰犀牛」的論調；隨後，中國外交部新聞司副司長毛寧也三度傳達「堅決反對」的立場。

對此，我國安單位也注意到，名嘴郭正亮在7月23日於政論節目拋出「8月15日必出大事」的評論；隨後，7月27日新華時評中評論，賴清德狐狸尾巴藏不住等語，統戰官媒「憑海觀島」也引述郭正亮的言論作為報導，指稱8月台海出大事，甚至放話「解放軍要逼近24海浬線」。

面對中國方面對於賴清德出訪的反彈態度，國安高層表示，這次過境安排，顯示台美拒絕威權紅線，阻卻恫嚇凸顯台美間信任關係的強韌；同時，也是台美共同控管威權風險的再一次案例。該高層人士表示，這是台美共同控管來自區域間的威權風險，作為印太區域負責任的民主夥伴，此次過境從過程中的溝通，過境點的選擇、活動的籌劃安排，都在台美雙方高度默契以及密切聯繫下完成，也讓各種不確定的風險降到最低。

在整體情勢的研判上，國安高層評估，中國「可能」會利用賴清德出訪與過境美國為藉口，在台海周邊進行軍事演習，模式會雷同今年4月蔡英文出訪，規模則小於去年8月裴洛西訪台後的演習。

有關軍演的規模，國安高層指出，評估是放大版的戰備警巡，操作各種邊緣策略，如「危險抵近」等模式，近期南部軍區演訓結束，依照既定的期程，這個月剛好換成東部軍區開始演訓，估計北京會組裝包套，然後貼一個標籤，聲稱是針對賴清德出訪的演訓。

在國安團隊的推判上，北京要操作的，無非是對賴清德過境的不滿，藉由大張旗鼓的軍事行動，把台灣即將到來的總統大選，拉回北京認知作戰的主調，就是「戰爭與和平」的選擇，某個程度在操作戰爭恐懼的營造，讓台灣做出北京想要的選擇。

從軍事單位的角度研析，中國解放軍近期的南部軍區演訓，可能導因於解放軍近來各種內部狀況，透過高強度的演訓，讓解放軍方內部無瑕因應內部問題，並且轉移近來中國內部經濟持續下行、天災頻仍焦點，也是重要原因。