Fred大推省力方便！煮菜靈感就靠全聯小時達「好好吃」　新鮮食材30分鐘送到家

▲廚佛Fred以幹話連發又不失專業分析的獨特風格，成為擁有78萬粉絲訂閱的超人氣料理系YouTuber，也曾在全聯《料理之王》擔任3季的首席導師。（圖／翻攝自《料理之王３》）

消費中心／綜合報導

有「廚佛」之稱的Fred，以毒舌幽默的幹話口吻搭配重視細節的精湛廚藝，從廚房走進YouTuber，甚至跳上大螢幕擔任由全聯力挺並冠名贊助的《料理之王》首席導師，引領選手與粉絲重新體會恣意下廚的樂趣。不過，Fred同時也讓不少觀眾好奇，到底這位橫空出世、不按牌理出牌的廚師，有著什麼樣的手藝？想從他身上偷學私房食譜，現在有新管道！

▲▼廚佛Fred此次獨家在全聯小時達「好好吃」開創新帳號，歡迎大家「偷師」他私藏已久的原創食譜。（圖／擷取自全聯小時達「好好吃」，下同）

全聯《料理之王》戰友Fred，與好好吃平台攜手帶來料理靈感



身為與全聯以及《料理之王》共同拚搏3季的的戰友，Fred不僅帶領選手在節目中以全聯提供的各式食材，變出經典又創新的美味料理，這次更與全聯大續前緣，特別進駐全聯小時達「好好吃」擔任食譜達人。無論是想做簡單的風味小菜，或是端上桌讓親友小孩驚呼、媲美餐廳手藝的吮指肉類料理，條列清晰的食材以及步驟作法，全在全聯小時達「好好吃」上一目瞭然。更棒的是，如果家中剛好缺少重點食材，食譜底下就能點選想要的食材，甚至還能「一鍵加入」，最快30分鐘就能等到「全聯小時達」按電鈴，直接把新鮮的當季食材外送到家！不僅要幫來不及備妥材料的煮夫煮婦節省採買時間，還解決採購搬重物的煩惱，現在只要在全聯小時達選擇「好好吃」進入，還能得到不少料理靈感、偷師達人手藝！

▲光看廚佛的YouTube頻道已經無法滿足的手癢粉絲，現在移師到全聯小時達「好好吃」，就能透過簡潔版面以及流暢好閱讀的步驟，做出「名廚指導」的美味料理。

全聯小時達「好好吃」：享受美食療癒，廚藝會友的新天地



隨著現代人工作與生活壓力愈來愈大，享受美食、手作料理這些事，逐漸也被視為是療癒身心、紓解壓力的活動。儘管目前網路上已有不少食譜平台可選擇，但致力於傳達準備美食不費力、快速上桌的全聯小時達「好好吃」，更在乎的是怎麼為使用者帶來更方便及舒適的料理體驗。透過簡潔易讀的版面設計，以及連結「全聯小時達」的一條龍外送服務，更帶來相當精細的分類規劃，不管最近正在飲控或是吃素的需求，都能在好好吃平台中快速撈出適合自己的料理食譜。當然，全聯小時達「好好吃」也歡迎所有使用者將自己的獨門原創食譜上傳、與眾人分享，無論是照片或是精心拍攝的影音，就在這裡開啟以廚藝會友的新天地。

▲全聯小時達「好好吃」上不只有Fred的料理分享，有興趣的煮夫煮婦隨時都能從料理主題、烹調方式、料理時間或卡路里熱量做精準搜尋，同時也能從清楚標示的低卡、全素、無麩質等標籤，更快速鎖定適合自己的料理模式。

為了慶祝近期「好好吃」於「全聯小時達」盛大開站，即日起～8/24（四）只要使用者發文PO食譜，馬上就能收到200福利點好康，發文成功再加碼抽出能夠瞬間點亮廚房空間的夢幻逸品，包括Bosch洗碗機、飛利浦智慧萬用鍋、Le Creuset鑄鐵鍋以及小時達加菜金3,000元。現在就把最引以為傲的食譜整理出來，眾樂樂的同時再幫自己獲得抽獎機會，從此就能在「全聯小時達」的「好好吃」享受最純粹的備菜、煮食樂趣，每天都慶幸料理生活有新夥伴的加入。

▲▼跟著簡單的步驟就能成功發文，並且賺到福利金和抽獎資格。

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