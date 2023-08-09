年度最低價來了！全聯中元節「買1送1」近200項　普渡補貨手刀衝

▲全聯中元節檔期推出「中元感恩月」，超過3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

因應中元節，各大量販超市也紛紛祭出檔期優惠，全聯福利中心也將於8/11 啟動「中元感恩月」，超過3000款商品挑戰全年最低價，還送史上最高20.9%回饋；期間每周六日一單筆消費每滿499元，還可現折50元。此外有會員限定近200件「買1送1」超殺商品，適合婆媽、小資族、煮夫主婦手刀囤貨！

全聯每年到中元節，廣告也成為矚目焦點，2016年以「做好事」出發，邀民眾一起存好心、備好料，今年由於詐騙、MeToo事件、校園霸凌等層出不窮，廣告將升級為「不要做壞事」，讓好兄弟化身「地下執法人員」預計讓人們更有感。

▼影／全聯2023年中元節廣告「劈腿渣男篇」：

而為了搶攻中元普渡商機，全聯實體門市也祭出多項有感回饋，包括8月每周五六日（8/12~8/14、8/19~8/21、8/26~8/29）共10天，使用全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元，贈800限時福利點。再另外送出日用品、冰品額外加碼，全店日用品於指定日期（8/12、8/13、8/19、8/20、8/26、8/27）共6天，單筆每滿499元，現折50元；8/24前全店冰品單筆每滿179元現折10元。

此外還推出3大好禮，分別為「會員買泰山、味丹、喝好水、聯華、億滋等同品牌商品，單筆每滿500元福利點5倍送」、「單筆每滿1,000元，共贈10枚MANDARINA DUCK印花」、「福利卡友單筆滿500元，登錄抽NAUTICA便攜式按摩筋膜槍套組（市價6,990元，共560名）」等多重好康，買越多賺越多。

▲全聯與宜蘭傳藝中心聯名推出即將失傳的「佛手、佛眼糕餅」。（圖／業者提供）

門市也推出60款普渡必BUY人氣組合，除了卡迪那、可樂果、OREO、乖乖等經典款零食，9/7前通通超殺優惠限量開賣外；「可口奶滋2+4超值組」、「華元全家平安福拜拜箱」限量販售每盒只要99元。

而盛香珍則全新推出白沙屯媽祖聯名祈福箱，包裝設計充滿節慶氛圍；還有各式飲料、泡麵，「味味A排骨雞湯麵-超值回饋包80g」1箱12入只要138元，平均1碗只要11.5元超便宜；韓國熱銷拉麵「不倒翁(OTTOGI)蔥燒牛肉風味碗麵(104gx6入)」則限量推出只有6000箱。

若要拜水果，也有指定紐西蘭蘋果、高接梨優惠價、麻豆文旦、黃金奇異果、白肉火龍果等優惠價；同時也有熟食及生鮮肉類，今年線上線下同步推出預購「三牲有禮拜拜箱」，內含蔗香燻雞、熟製鱸魚、甘蔗燒肉，買一箱三牲一次到位，禮盒採外掀式設計，上掀開蓋後可直接當作祭拜用紅盤，一物兩用。

▲全聯中元節檔期，線上也同步優惠。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」分批取買多也有優惠價，超過500項商品下殺「最低5折」有找，如冰熱美式咖啡30杯組，活動環保價換算每杯只要13.1元。同享指定日期全支付或PX Pay單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點，8/26~8/29最後4天衝刺日分批取再加碼，每滿1,000元贈1,000福利點，相比實體門市額外贈送200點，等於最高10%回饋。

8/18~8/31更推出「天天省自由配」歡慶中元限定活動，購買A區+B區精選商品加贈300福利點，不論是零食糖果搭配冰品飲料、魚肉蔬果搭配米麵罐頭、個人清潔搭配家用五金，通通都有優惠，讓消費者中元團拜、祭祀習俗備品一站購足。

全聯「小時達」也主打線上線下同價，挑戰史上最殺中元檔期，同享加碼日滿千元贈800點外，8/11~8/24全站消費單筆滿1,200元，輸入折扣碼【BUYBUY08】現折250元；結帳滿1,000元再加碼送100元折價券，讓消費者可以下次折抵。活動期間六、日加碼購買日用品全品項，單筆每滿499元，贈500福利點，還可累贈。

全聯「隔日達」也集結眾多飲料、零食、泡麵及罐頭等普渡必拜商品，限時特惠3折起，購物滿額最高享21%回饋，還加碼日享滿千元贈千點、滿1,500元再折100元，日用品箱購也有單筆每滿499元就贈500福利點的優惠，現在最低0元免運送到家。

▲大潤發中元節檔期，集結多項商品最低下殺5折。（圖／業者提供）

另外，大潤發自8/11~8/24也拼「慶讚中元」檔期，集結拜拜箱、拜拜用品、零食、飲品、生鮮等，下殺最低5折優惠；還推出豐富便利的拜拜箱、可吃可拜的趣味金紙吐司、3.6呎的消災祈福龍船。活動期間內每周六日，8/12、8/13、8/19、8/20推出消費單筆滿2,000元，即享9折現金抵用券，預計今年中元檔期可較去年成長2成。