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顛覆吃巧克力！全聯七夕麻糬祭「2件下殺」　擲聖筊還送愛情麻糬

▲▼全聯福利中心推出「七夕麻糬祭」。（圖／業者提供）

▲全聯福利中心推出「七夕麻糬祭」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

誰說情人節只能吃巧克力？全聯針對東方的七夕情人節，推出「七夕麻糬祭」提案，主打We Sweet麻糬和甜湯，搭配麻糬商品上的諧音情話，向情人表達「我只糬於你」的心意，8/19~24期間指定商品任選2盒68元，還有多款零食巧克力成雙特價。此外也攜手宜蘭傳藝中心，8/19-20向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，就免費獲贈1盒愛情麻糬或玫瑰白玉綠豆糕。

全聯今年麻糬祭新品「黃豆粉松露鹽麻糬串」，選用歐洲進口松露鹽融入麻糬糰子，灑上日本進口黃豆粉，1盒55元。另外推薦特別製成愛心狀的「愛情麻糬」，以為甜菜根色澤製作紅色麻糬皮，有蔓越莓口味、巧克力口味，單盒39元。

▲▼全聯福利中心推出「七夕麻糬祭」。（圖／業者提供）

▲全聯麻糬祭推出We Sweet愛心和玫瑰花型麻糬。（圖／業者提供）

「麻糬四重心」以巧克力包覆麻糬、棉花糖及蜜漬草莓，一次吃到4種風味，1盒售價45元。多層次口感的還有「玫瑰白玉綠豆糕」，白玉糰子加上老鷹紅豆內餡，玫瑰花朵造型配上情話「你是我星球上獨一無二的玫瑰」，閃爆眾人。

而外型樸實的「鹽豆大福」，適合低調內斂的情侶，奶油、紅豆與麻糬組三重餡料，層次分明。另有「和風牡丹餅」特別推薦嘗鮮派的情侶，這是一款突破傳統，將內餡外包的甜點，外皮為綿密細緻的老鷹紅豆餡，與Q軟麻糬一起品嘗，口感有趣。

▲▼全聯福利中心推出「七夕麻糬祭」。（圖／業者提供）

▲即日起至8月24日，購買We Sweet客家花生糰子加碼與任一項甜湯合購只要75元。（圖／業者提供）

即日起至8/24，客家花生糰子1盒特價35元，購買客家花生糰子與任一項甜湯合購價只要75元，甜湯全系列特價45元，預期本檔麻糬祭可望超過3,000萬元業績。

情人節優惠成雙成對的還有美酒與巧克力，實體門市精選多款葡萄酒、經典金莎巧克力，活動期間一次買2件，價格更優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

而「PXGo!全聯線上購」分批取在8/18~8/24推出「可愛鬼情路指引」，購買七夕專區商品包括冷飲、巧克力、零食、個人清潔保養等，轉贈加送50福利點；8/22~8/24購買咖啡30杯組，搭配冰品或烘焙指定專區，再加贈520福利點。

▲▼全聯福利中心推出「七夕麻糬祭」。（圖／業者提供）

▲PXGo!全聯線上購分批取8月22~24日，購買咖啡30杯組，搭配指定專區商品，再加贈520福利點。（圖／業者提供）

全聯「小時達」也在8/24前，麻糬、巧克力、甜品、牛排、保險套等品項祭出爆殺優惠外，搭上中元普渡檔期，單筆訂單滿1,200元，輸入折扣碼【BUYBUY08】還現折250元。

全聯今年也攜手宜蘭傳藝中心，迎接超靈驗的宜蘭四結鄉月老到傳藝中心「駐點」，8/19~8/20每場次前50名民眾，向文昌帝君與月下老人擲得一個聖筊，即可獲贈一盒「We Sweet愛情麻糬」或「We Sweet玫瑰白玉綠豆糕」(隨機贈送)，還能參加8/18、8/19全台唯一的情人藍眼淚水上投燈機會。

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