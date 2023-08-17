全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

▲原PO驚見自助結帳機台。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

不少人逛完全聯，排隊結帳會聽到「請支援收銀」的廣播聲！而一名女網友驚訝表示，常光顧的門市竟新設置自助結帳機台，可行動支付又能存載具，相當便利又快速。文章曝光後，網友也大力敲碗喊話「希望中南部都有」、「我好需要自助結帳！希望能開到高雄啊！」

一名網友在臉書《全聯消費經驗老實說》驚呼，在店內看到一台結帳神器「全聯也有自助結帳了」，而她也實際操作一番，用起來頗為順暢，且認為比另一家賣場自助機台好用。

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原PO說，自助結帳機可支援信用卡、全支付與PXPAY，或是蘋果（Apple Pay）、三星（Samsung Pay）、Google Pay和台灣Pay等，最後發票也能存會員或是載具。

文章曝光後，網友紛紛好奇是哪家分店，「這是在什麼地區的哪一家全聯門市？」「我好需要自助結帳！希望能開到高雄啊！全聯結帳速度超慢的」、「是旗艦店才有吧」、「希望中南部都有」、「以後廣播會改為：請支援自助結帳」。原PO回應，該店位在淡水，「這是有結合無印良品的門市！」

其他網友則笑稱，「有了自助結帳，期望下一個是加入電子標籤，取代人工列印價格標籤」、「有這個不錯阿～標錯價就算了，至少不會被多算」、「非常需要查價機」。

▲網友熱議。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



說到自助結帳機台，日前有女網友去UNIQLO買衣著，於是新奇操作DIY結帳，「完全沒有掃衣服的條碼，機器竟然全部都知道！」事後，有店員現身解惑，「每個RFID電子標籤都是一張身分證，就算是同顏色尺寸，身分證字號也不一樣，所以完全能知道是哪個顏色尺寸」。

▼原PO沒有刷條碼，機器秒顯示品項與尺寸。（圖／翻攝Dcard）

