全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

▲中元節檔期來了，各大通路紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

省荷包的機會來了！適逢農曆七月中元普渡，各大量販超市也推出中元檔期優惠，其中許多零食、飲料、祭拜相關商品也有下殺，像是乾麵、77綜合享樂包「買1送1」，超商也有飲料「買2送2」、哈根達斯「買10送10」等，《ETtoday新聞雲》整理讓想搶便宜的民眾把握機會。

●大潤發

◎乾麵王（麻辣燙/鐵板菇菇）146-162公克x3入/袋

優惠：促銷價112元，買1送1，平均每件56元

期限：即起～8月24日

◎77綜合享樂包 291.4公克/包

優惠：促銷價159元，買1送1，平均每件79.5元

期限：即起～8月24日

●家樂福

◎澳洲天樹酒莊（黑皮諾、田帕尼優、蘇維濃、梅洛、卡本內梅洛、夏多內）／750ml

優惠：550元買2送1

期限：即起～8月30日



◎Farcent香水氨基酸沐浴露系列

優惠：349元買1送1

期限：即起～8月30日

●愛買

◎龍鳳冷凍國民水餃系列640g

優惠：118元買1送1

期限：即起～8/30

◎愛之味麥仔茶250ml*24瓶

優惠：155元，平均每罐6.5元

期限：即起～8/30

●好市多

◎JONNYPOPS巧克力草莓雪糕

優惠：原價589元，特價469元，現省120元

期限：即起～8月13日



◎JAX COCO 100%椰子水／12瓶入

優惠：原價329元，特價259元，現省70元

期限：即起～8月13日

▲全聯推出蘇打餅、蘋果醋等多項商品買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

●全聯福利中心

◎樂益他智利湖鹽蘇打餅（藜麥/亞麻籽）98g

優惠：單袋特價78元，買1送1，任2袋78元，平均一包39元

期限：即起～8月24日

◎百家珍蜂蜜蘋果醋(600ml)

優惠：單瓶173元，買1送1，平均一瓶86.5元

期限：即起～8月24日

●美廉社

◎乖乖（奶油椰子/五香/彎的脆果煉乳）

優惠：市價25元/包，特價任選2包39元

期限：即起～8月30日

◎立頓原味奶茶/鮮漾奶綠/巧克力奶茶

優惠：市價10元/瓶，任選6瓶47元

期限：即起～8月30日

●全家便利商店

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～8月22日

◎百種指定小寶特飲料

優惠：同品項同價位可享「第2件6折」、「買3送1」優惠

期限：即起～9月5日

●OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎輕食組合

優惠：買淺草宿六聯名飯糰或六扇門聯名涼麵任1項，「加10元爽喝原萃日式綠茶580ml」1瓶

期限：即起～8月23日

▲7-11推出哈根達斯雪糕／迷你杯任選買10送10。（圖／7-11提供）



●7-11

◎精品小農水果冰磚檸靜時光／橙香陽光

優惠： OPEN POINT行動隨時取限定「買2送2」

期限：即起～8月21日

◎哈根達斯

優惠：雪糕、迷你杯任選買10送10

期限：8月18日～8月22日

●萊爾富

◎大杯特濃美式／拿鐵

優惠：任選2杯88元

期限：即起～8月22日