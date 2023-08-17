全台通路激省優惠！中元檔期買1送1、超商哈根達斯「買10送10」

▲中元節檔期來了，各大通路紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）
生活中心／綜合報導
省荷包的機會來了！適逢農曆七月中元普渡，各大量販超市也推出中元檔期優惠，其中許多零食、飲料、祭拜相關商品也有下殺，像是乾麵、77綜合享樂包「買1送1」，超商也有飲料「買2送2」、哈根達斯「買10送10」等，《ETtoday新聞雲》整理讓想搶便宜的民眾把握機會。
●大潤發
◎乾麵王（麻辣燙/鐵板菇菇）146-162公克x3入/袋
優惠：促銷價112元，買1送1，平均每件56元
期限：即起～8月24日
◎77綜合享樂包 291.4公克/包
優惠：促銷價159元，買1送1，平均每件79.5元
期限：即起～8月24日
●家樂福
◎澳洲天樹酒莊（黑皮諾、田帕尼優、蘇維濃、梅洛、卡本內梅洛、夏多內）／750ml
優惠：550元買2送1
期限：即起～8月30日
◎Farcent香水氨基酸沐浴露系列
優惠：349元買1送1
期限：即起～8月30日
●愛買
◎龍鳳冷凍國民水餃系列640g
優惠：118元買1送1
期限：即起～8/30
◎愛之味麥仔茶250ml*24瓶
優惠：155元，平均每罐6.5元
期限：即起～8/30
●好市多
◎JONNYPOPS巧克力草莓雪糕
優惠：原價589元，特價469元，現省120元
期限：即起～8月13日
◎JAX COCO 100%椰子水／12瓶入
優惠：原價329元，特價259元，現省70元
期限：即起～8月13日
▲全聯推出蘇打餅、蘋果醋等多項商品買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）
●全聯福利中心
◎樂益他智利湖鹽蘇打餅（藜麥/亞麻籽）98g
優惠：單袋特價78元，買1送1，任2袋78元，平均一包39元
期限：即起～8月24日
◎百家珍蜂蜜蘋果醋(600ml)
優惠：單瓶173元，買1送1，平均一瓶86.5元
期限：即起～8月24日
●美廉社
◎乖乖（奶油椰子/五香/彎的脆果煉乳）
優惠：市價25元/包，特價任選2包39元
期限：即起～8月30日
◎立頓原味奶茶/鮮漾奶綠/巧克力奶茶
優惠：市價10元/瓶，任選6瓶47元
期限：即起～8月30日
●全家便利商店
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～8月22日
◎百種指定小寶特飲料
優惠：同品項同價位可享「第2件6折」、「買3送1」優惠
期限：即起～9月5日
●OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠
◎輕食組合
優惠：買淺草宿六聯名飯糰或六扇門聯名涼麵任1項，「加10元爽喝原萃日式綠茶580ml」1瓶
期限：即起～8月23日
▲7-11推出哈根達斯雪糕／迷你杯任選買10送10。（圖／7-11提供）
●7-11
◎精品小農水果冰磚檸靜時光／橙香陽光
優惠： OPEN POINT行動隨時取限定「買2送2」
期限：即起～8月21日
◎哈根達斯
優惠：雪糕、迷你杯任選買10送10
期限：8月18日～8月22日
●萊爾富
◎大杯特濃美式／拿鐵
優惠：任選2杯88元
期限：即起～8月22日
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