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新莊馬路「道路下陷」凹出小坑　怪手開挖驚見下方遭掏空

▲▼新莊馬路路面下陷。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

▲機車停等區出現路線下陷情形。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

記者戴上容、柯沛辰／新北報導

新北市新莊區環漢路二段與瓊林路口17日上午傳出路面下陷，警方到場後，發現車道上出現一個長寬各約1公尺、深約50公分的凹陷，立即擺放交通錐及連桿，並在現場進行疏導管制。新北工務局表示，已使用高強度水泥回填，預計夜間12點前搶修完成，並開放通車。

當時福營派出所接獲民眾報案，立即趕抵現場，初步確認中線車道的機車停等區出現一個長寬各1公尺的路面凹陷，深約50公分，因此請2名員警在場進行交通疏導及管制，並通知養工處到場搶修。

▲▼新莊馬路路面下陷。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

▲警方到場管制。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

上午11點58分，養工處請怪手到場開挖搶修，道路封閉環漢路、瓊林路口至環漢路、中環路口，並在現場設置改道牌提醒用路人，同時規劃3名義交在各路口進行交通疏導。

對此，新北工務局表示，現場開挖後發現有廢棄空管，經判斷屬本次掏空的破口 （土壤被帶走的路徑），經研判後決定將空管移除，使用高強度水泥回填，待後續養護完成後，路面將於夜間12點前開放通車。

▼怪手開挖發現是下方土壤遭掏空。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

▲▼新莊馬路路面下陷。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

▼現場使用高強度水泥回填。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

▲▼新莊馬路路面下陷。（圖／新莊瓊林里長吳佳擇提供）

 
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