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新莊兒童藝術季首場星光電影院　結合性別平權宣導寓教於樂

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院結合性別平權宣導。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區公所主辦「2023新莊兒童藝術季暨星光電影」活動，繼7月22日邀請海波兒童劇團在新莊體育場陽光草坪演出《精靈傳說》，獲得市民朋友熱烈迴響後，首場星光電影院於8月12日在丹鳳國小風雨操場精彩上映《青春養成記》，現場大小朋友隨著劇情沉浸在溫馨與愛的氛圍中，享受美好親子時光。

新莊區長朱思戎表示，新莊兒童藝術季每年邀請知名兒童劇團進行戶外演出，在地深耕超過10年，陪伴孩子們在藝術文化薰陶環境中長大，每次演出皆座無虛席，深受市民朋友的肯定。今年公所推陳出新，結合星光電影院以及性別平權理念宣導的方式，透過輕鬆活潑的劇情，將性別意識從小紮根，同時讓觀眾隨著劇中主角一起學習成長，充滿教育意義，達到寓教於樂之目的。

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。

《青春養成記》劇情以加拿大多倫多一個東方家庭及其家族神話為背景，描述華裔少女美美在成長的束縛中，為了不讓父母親失望而自我壓抑，但透過變身成紅熊貓，釋放內心壓抑的不完美，在面對親子、朋友與自己內心的衝突、拉扯、和解過程中，最終學會擁抱不完美、卻也是最真的自己而得到成長。《青春養成記》不僅讓在場已走過青春期的大朋友獲得省思，也為正在面臨各式成長煩惱的小朋友們，帶來療癒的力量。

電影結束後，現場還有透過有獎徵答方式進行的性別主題宣導活動，讓到場參與的觀眾度過一個充實有趣的週末夜晚。「2023新莊兒童藝術季」精采好戲不間斷，壓軸星光電影院將在8月19日於中港國小樂活館放映《路卡的夏天》，歡迎市民朋友們大手牽小手作伙來看電影，共享親子歡樂時光。新莊兒童藝術季暨星光電影院最新活動資訊，詳見「新莊區公所」官方網站、「新北市新莊區公所」臉書粉專或電洽「02-2992-9891」分機293。

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

▲新莊兒童藝術季首場星光電影院。（圖／新北市新莊區公所提供）

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