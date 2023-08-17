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社會 社會焦點 保障人權

關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　下秒遭貨車輾爆頭慘死

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區中正路今（17）日上午近7時發生一起死亡車禍！27歲劉姓女子騎車準備去上班，途中與一輛機車擦撞，劉女倒地後，遭大貨車輾過，頭部重創送醫不治。警消人員獲報到場，發現劉女已明顯死亡，後續通知其父母到場，並於中午找到擦撞楊女的50歲機車騎士，詳細事故原因仍待調查釐清。

透過畫面可見，52歲陳姓男子駕駛大貨車，沿中環路右轉中正路往桃園方向行駛，正要準備去上班的機車騎士劉女，沿中環路往板橋方向直行，途中，劉女與一輛機車發生碰撞，向左傾倒倒在馬路上，此時，位於劉女左側的貨車剛好要右轉，不到1秒，輪子直接輾過劉女頭部，當場斃命。 

▲▼ 新莊車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊死亡車禍關鍵畫面曝光。（圖／記者戴上容翻攝）


事發後，與劉女擦撞的機車騎士離開現場，警方獲報到場，對大貨車駕駛實施酒測，發現他並無酒駕情事，劉女酒測值待查證，警方中午時已通知與劉女擦撞的50歲楊姓機車騎士到案。楊男到案後表示，當時要去公園運動。警訊後依過失致死跟肇事逃逸將他送辦，目前無保飭回

警方調查劉女行向，但不能確定是直行中環路，還是要右轉中正路，家屬也不清楚他的上班路線，有關劉女是否有違規，這部分還是要鑑定。劉女父母親聽聞女兒死訊，哭到傷心欲絕，至於詳細事故原因及肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 新莊車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

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