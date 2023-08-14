便衣警ATM熱點抓車手　嚇哭女子被指責擾民…基層怒批浪費警力

▲便衣警察坐在候車亭（紅箭頭）守株待兔抓車手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局2名偵查隊員警執行詐團提領熱點ATM守望勤務，被民眾誤以為是8+9要搶錢，事後轄區制服員警到場，才證實2人警察身份，但民眾指責員警無同理心訕笑她被嚇哭的行為，基層警無奈表示，人力吃緊、公文做不完，還要執行「守株待兔」的勤務，根本是本末倒置，浪費警力。

日前新莊區發生一件員警盤檢被民眾誤認詐團8+9要搶錢，還指責員警態度不佳，豪無同理心，還將事件過程貼到網路。新莊分局也發聲明，民眾於操作ATM時持續使用手機通話，因考量時為深夜，遂出示證件上前盤查關心詢問，員警盤查時有依警察職權行使法規定出示證件表明身分，過程尚無不法。

但基層員警表示，警政高層長期以「ATM提領熱點數」做為派出所勤怠檢討依據，但只要擅長偵辦詐欺案件的警察都知道，車手在哪裏提領完全就是運氣遊戲，長官卻自以為是地提出「被提領數高就是因為單位怠惰」的荒繆結論，甚至還因此規劃出浪費大量警力、毫無方針的聯防勤務。

基層警另指出，人力原本就吃緊的派出所、被公文量壓垮的偵查隊員，還要為這些「不知道何時會來、甚至會不會來的車手」，額外編排大量人力進行專線巡守，毫不在意此舉會直接影響「已發生」案件的查緝量能，間接損害已受害的被害人權益，本末倒置、荒唐至極！

▼基層員警認為守株待兔抓車手勤務浪費警力 。（圖／記者陳以昇翻攝）