雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅15日凌晨發生奪命惡火，一家五口3人不治。屋主的33歲杜姓兒子疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，憤而縱火燒屋，犯案後開車逃離現場，逃亡5小時後才遭警方逮住。家屬15日傍晚重回現場招魂，現場聲聲「你回來」，令人鼻酸。

▲雲林逆子縱火奪3命，家屬重回現場招魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

由於劉女仍在加護病房住院治療中，15日傍晚5時許由吳女的姊姊到場，要替吳女及劉姓男童進行招魂。因劉姓男童招魂不易，吳女姊姊聲聲呼喚名字，並喊著「你回來，我來接你了」，擲筊第3次才終於獲得回應，而吳女則是擲筊一次就聖杯；至於杜父遺體將於16日相驗，待家屬重回現場招魂。

而劉姓男童就讀的幼稚園得知男童死訊，感到相當不敢置信，透露，平常男童都是由姊姊接送，杜父及劉女偶爾會來，男童很有禮貌、上課狀況都不錯，園方接到消息時感到非常突然、錯愕，大家都嚇了一大跳，將會協助家屬處理後續事宜。

根據警方調查，杜姓屋主一家五口為重組家庭，56歲杜男帶著與前妻所生的33歲杜姓兒子，與45歲劉姓女子及其與前夫所生的21歲吳姓女兒同住，2人生下一名4歲劉姓小兒子。

據了解，杜姓兒子疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，因此多次爆發爭吵，事發時雙方再度為了金錢糾紛發生口角，杜姓兒子一氣之下在屋內潑灑酒精膏並點燃，由於建築物為木造，加上屋內都是易燃物品，整間屋子馬上陷入火海。

警消獲報到場趕緊佈水線灌救，將已無呼吸心跳的杜姓屋主、吳女、劉姓小兒子救出，並送醫搶救，3人均因傷勢過重宣告不治。杜姓兒子犯案後開車、騎車逃亡5小時落網，於15日晚間遭收押。