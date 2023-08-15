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社會 社會焦點 保障人權

快訊／為錢放火「燒死3至親」！雲林逆子晚間遭羈押

記者蔡佩旻、閔文昱／雲林報導 

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅15日凌晨發生奪命惡火，一家五口3人不治。屋主的33歲杜姓兒子疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，憤而縱火燒屋，犯案後開車逃離現場，逃亡5小時後才遭警方逮住。雲林地檢署晚間訊問後，認定杜男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之事實，向台灣雲林地方法案聲押獲准。

雲林地檢署指出，雲林縣斗南鎮興北路某民宅15日凌晨3時許發生重大火警，屋內4名住戶經緊急分送轄區醫院救治，其中21歲的吳女(杜嫌無血緣關係之同居妹妹)、以及4歲的劉姓男童(杜嫌同父異母之弟) 於今日上午宣告不治，經報請相驗後，檢方於今日上午10時許，會同雲林縣警察局斗南分局、消防局前往火災現場進行勘查，瞭解火災實際發生情形，並於同日下午3時許相驗完畢。

▲杜姓兒子涉嫌縱火燒屋，造成2人死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲杜姓兒子涉嫌縱火燒屋，造成3人死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

另外，56歲的屋主杜男(杜嫌生父) 則是在本日下午3時許，因全身有面積80％第三度燒燙傷重不治，有待警方製作相關家屬筆錄後，另行報驗。另1名住戶劉女（屋主杜男女友）仍在加護病房住院治療中。

警方調查，杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童，一家人在斗南經營大腸包小腸小吃攤，但杜嫌疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，因此多次與劉女發生爭吵。當晚杜嫌在屋內潑灑酒精膏、縱火洩憤，致該民宅遭大火吞噬，期間劉女雖遭濃煙嗆醒，逃出呼救，但其餘屋內3人仍為濃煙、大火所阻，而送醫不治。

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

杜嫌犯案後開車逃離現場，逃亡5小時後才遭警方逮住。檢方訊問後，以涉有刑法第173條第1項放火燒燬現有人所在之建築物、第272條、第271條第1項之殺害直系血親尊親屬、第271第1項殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之事實，於今日晚間，向雲林地方法案聲請羈押。法院今日審理後，裁定杜男收押。

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