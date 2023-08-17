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社會 社會焦點 保障人權

逆子縱火奪3命！獨活媽重傷勇敢求生　聞3至親全亡難忍悲痛落淚

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

▲雲林縱火案倖存婦病情好轉但呼吸道仍有碳粒。（圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林縣33歲杜姓男子，不滿父親同居人劉婦掌握經濟大權，憤而縱火奪走3條人命，劉婦則因被火嗆傷插管轉送彰基搶救，當她從親人口中得知丈夫跟子女皆葬生火場時，強忍住淚水神情悲痛，令醫護人員相當不捨，如今好消息傳來，雖然她呼吸道仍有殘存碳粒，但今天已做呼吸訓練，預計明天可以拔管。

回顧案情，發生火警的杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女(45歲)各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童(4歲)，但杜男的33歲兒子疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，多次與劉女發生爭吵。14日深夜杜家傳出爭吵聲後，凌晨隨即發生火警。

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

▲家人在探視時已告知劉婦家人死亡消息她忍住淚但表情哀傷。（圖／院方提供）

火勢撲滅後，屋主杜男、21歲的吳女(劉女與前夫所生女兒)、以及4歲的劉姓男童(劉女與同居杜男所生的兒子)3人均無生命徵象，經送醫搶救後吳女與男童宣告不治，杜父雖一度恢復自主呼吸，但經約12小時的搶救，仍於15日下午3時04分因傷勢過重宣告不治。

被火嗆傷的劉婦由虎尾消防分隊送若瑟醫院，再轉往彰化基督教醫院救治，彰基表示倖存的劉女經若瑟醫院診療後，於15日上午6時，轉至彰基專責燒燙傷中心持續治療，目前意識清醒，經診斷為呼吸道未明示部位燒傷、吸入性嗆傷，但經胸腔外科醫師詳加檢查審視，其呼吸道尚有部分碳粒，但病情已經改善，從需要氧氣100%做治療，調降到30%，今天已經已做呼吸訓練，順利的話預計明天可以拔管。

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

據了解，婦人在送醫時只知4歲兒子死於火場，昨(16日)下午婦人再從親人口中得知同居人及女兒也不幸喪生的消息後，極其悲痛且神情相當哀傷。院長陳穆寬表示，婦人的身心靈都受到很大的創傷，會針對她的身心靈、疾病、還有她的家庭，甚至是她各種需要援助的地方，彰基都會盡全力協助，如果有經濟問題，也會對這些比較弱勢的家庭奉獻力量，盼望劉婦早日脫離呼吸器並恢復健康。

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