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雲林縱火奪3命！全家剩她獨活…嚴重傷勢曝　呼吸道仍有碳粒

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

▲雲林縱火案婦人獨活，彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供，下同）

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅，15日凌晨3時許傳出惡火，奪走3條人命，除了縱火的33歲杜姓兒子外，全家僅剩44歲劉姓婦人獨活，但劉女目前仍因吸入性嗆傷與燒燙傷，轉至彰化基督教醫院治療，院方也關懷劉女遭逢劇變，承諾會全力協助身、心狀況的治療與支持。

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

回顧案情，發生火警的杜家5口是重組家庭，屋主杜男(56歲)與女友劉女(45歲)各自攜兒女同居，2人交往後還生下一名劉姓男童(4歲)，但杜男的33歲兒子疑似不滿劉女長期把持家中經濟大權，多次與劉女發生爭吵。14日深夜杜家傳出爭吵聲後，凌晨隨即發生火警。

火勢撲滅後，屋主杜男、21歲的吳女(杜嫌無血緣關係之同居妹妹)、以及4歲的劉姓男童(杜嫌同父異母之弟)3人均無生命徵象，經送醫搶救後吳女與男童宣告不治，杜父雖一度恢復自主呼吸，但經約12小時的搶救，仍於15日下午3時04分因傷勢過重宣告不治。

▲▼ 林縱火案倖存婦與死神拔河 　彰基院長：將提供全人全家全程照顧。（圖／彰基醫院提供）

彰化基督教醫院表示，倖存的劉女經若瑟醫院診療後，於15日上午6時，轉至彰基專責燒燙傷中心持續治療，目前意識清醒，經診斷為呼吸道未明示部位燒傷、吸入性嗆傷，但經胸腔外科醫師詳加檢查審視，其呼吸道尚有部分碳粒，遂將持續提供相關醫療處置計畫，並審慎評估移除氣管內管之時機，彰基院長陳穆寬教授16日早上前往關心。

陳穆寬院長首先感謝雲林若瑟醫院在第一時間對劉姓婦人做最好的搶救與處置，並特別感謝彰基加護病房的醫師、護理師及社工師等整個團隊，經過昨天積極搶救、治療，雖然現在還在加護病房，使用氣管內管及呼吸器，但病情已經有些改善，從昨天需要氧氣百分之百來做治療，今天已經可以調降到30%。

▲▼雲林縱火2死，劉女打赤腳出逃，眼見至親受困火窟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉女打赤腳出逃，眼見至親受困火窟，最後剩她獨活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳穆寬院長指出，因為劉女在短時間內喪失了2個小孩和男友，身心靈都受到很大的創傷，也感謝社工部在第一時間就進行協助，再來會針對她的身心靈、疾病、還有她的家庭，各種需要援助的地方盡全力協助，如果有經濟問題，也會對這些比較弱勢的家庭奉獻力量。

彰基表示，經瞭解家庭支持系統，以及體恤劉女家屬尚需處理家中諸多事項，將評估補助劉女就醫期間衍生之醫療費、看護費等相關費用；此外，雲林縣政府社會處亦已於事發當日致電關懷，將針對後續居住問題、生活扶助、心理支持及經濟資源等相關事項，再與社會處持續商討，以轉介所需之援助資源，進而提供病人及家屬於身心靈各層面之全人關懷照護。

▲▼雲林斗南縱火2死。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗南逆子縱火，造成3死悲劇。（圖／記者蔡佩旻攝）

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