　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／縱火奪3命逆子關押逢鬼門開　睡覺不時驚醒...母姊也未會面

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮興北路縱火案造成一家五口3人不治。杜姓男子因不滿父親女友掌握家中經濟大權還催促還債，憤而以酒精膏縱火燒屋，逃亡5小時後遭警方緝捕歸案，15日檢方訊問認其犯罪嫌疑重大，且犯重罪並有逃亡之事實聲押獲准。昨日適逢農曆鬼門開，關押這兩天來幾乎夜夜驚醒，但日間精神及心情還未有異常。

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

33歲杜姓男子疑不滿父親女友劉姓女子女長期把持家中經濟大權，因此多次爆發爭吵，火警發生前雙方再度為了金錢糾紛發生口角，吵鬧聲持續一個多小時，凌晨3時許杜男趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，由於建築物為木造，加上屋內都是易燃物品，整間屋子立即陷入火海。造成杜男56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲杜嫌目前關押於雲林第二監獄，2日來未有人接見探視。（圖／記者蔡佩旻攝）

杜男案發後開車離開現場，發現警方追捕更偷竊機車四處逃竄，杜男最後跑到巷弄見逃不掉才俯首就範，15日遭檢方依刑法第173條第1項放火燒燬現有人所在之建築物、第272條、第271條第1項之殺害直系血親尊親屬、第271第1項殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之事實聲押獲准。

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

杜男目前關押於雲林第二監獄，雲林監獄副典獄長杜讚勳表示，杜男關押於看守所舍房與另兩名羈押被告同住。入所後已由醫生進行健康檢查並無異常，情緒平穩偶爾與同住人簡單對話，用餐飲食都會吃完，沒有不適應情況，入夜後就寢則相當淺眠，周邊稍有動靜即易驚醒，可能與環境不熟悉有關或有其他原因。

昨日餐食為白飯配主餐及青菜，今日早餐為肉包、午餐則是炒麵與甜湯；杜男羈押未被禁止接見，但2日來並無人接見探視，雲林第二監獄說明，有協助聯繫杜男母親姊姊，但均因都不在雲林而未申請探視，目前健康無虞，後續會持續觀察身心狀態，如有有必要需求，會協助安排心理醫師。

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲杜嫌關押於看守所，情緒穩定、飲食情況尚佳，今日午餐供應肉絲青菜炒麵。（圖／記者蔡佩旻攝）


 

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林惡火2死犯案動機曝光！長子放火燒家　親弟、21歲妹葬身火窟

►快訊／雲林斗南惡火2死！屋主33歲兒涉縱火　遭警逮捕

►雲林縱火奪3命！全家剩她獨活…嚴重傷勢曝　呼吸道仍有碳粒

►雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

►快訊／為錢「潑灑酒精膏」燒死3至親！雲林逆子晚間遭羈押

ET快訊
關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　遭貨車輾爆頭慘死
快訊／大馬墜機爆炸！多名政治人物罹難
快訊／國道一號連2車禍！　9人緊急送醫
快訊／王柏融本季首轟！日職生涯第15轟出爐
籃球場剩籃架！網歪樓「高雄淹水現場」　一張對比照曝真相
快訊／大馬墜機增至10死！騎士全身著火燒成焦屍
15歲妹喝熱奶茶昏迷「床上都是血」！　怒告性侵結局傻眼
快訊／陳建州遭傳喚「雨中比讚」　大牙沉默1天發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團車手財神廟求得上上籤！秒赴約定地點收錢　結果被抓了

公車緊停路中央司機消失　原來是蔬果箱遺落車道...他下車幫撿

中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣　提醒競標者自備「冷錢包」

竹科超奇葩待轉區曝！網譏：要「降落」才能到　管理局說話了

關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　下秒遭貨車輾爆頭慘死

日商代表來台洽公「喝酒應酬後」離奇倒地　搶命1hr亡...畫面曝光

快訊／國1南下連2車禍！8車追撞、2車擦撞　共計「9傷送醫」

老公手機暗藏偷情片！妻轉傳小三妯娌討公道卻外流　結局超展開

財色雙騙30名女業務！她剛入行慌了...急找長官意外揪出超級男蟲

枕頭悶殺6歲兒...國民法官查動機　「為小孩好」貧母：我這麼愛他

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

黑人現身北檢　「暴雨中90度鞠躬」

矮殺～原民村長廣播鏘到爆　村民聽她嗨唱：醉意有80%

小魏魏嘉瑩成學生音樂比賽評審　直呼世代落差好驚訝！

黑人鞠躬比讚上車

館長控「民進黨開的槍」再點人　余天喊屈：交情不錯為何亂點

詐團車手財神廟求得上上籤！秒赴約定地點收錢　結果被抓了

公車緊停路中央司機消失　原來是蔬果箱遺落車道...他下車幫撿

中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣　提醒競標者自備「冷錢包」

竹科超奇葩待轉區曝！網譏：要「降落」才能到　管理局說話了

關鍵畫面曝！新北女騎士擦撞機車倒地　下秒遭貨車輾爆頭慘死

日商代表來台洽公「喝酒應酬後」離奇倒地　搶命1hr亡...畫面曝光

快訊／國1南下連2車禍！8車追撞、2車擦撞　共計「9傷送醫」

老公手機暗藏偷情片！妻轉傳小三妯娌討公道卻外流　結局超展開

財色雙騙30名女業務！她剛入行慌了...急找長官意外揪出超級男蟲

枕頭悶殺6歲兒...國民法官查動機　「為小孩好」貧母：我這麼愛他

讓毛寶貝當老師！新北動保處前進校園　種下愛護生命的種子

詐團車手財神廟求得上上籤！秒赴約定地點收錢　結果被抓了

被稱「卡達胖虎」顯不悅　卡達賽杜直言：他是他我是我

赴北市調查處檢舉「仿柯文哲音檔」　民眾黨籲側翼「別再造謠」

公車緊停路中央司機消失　原來是蔬果箱遺落車道...他下車幫撿

風華再現！林田山原子炭工廠8 ／22啟用　特色市集歡迎你

中檢8月24日拍賣2萬多顆泰達幣　提醒競標者自備「冷錢包」

老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

國家圖書館南部分館經費問題　賴惠員、姚正玉互嗆！　

阿根廷公車半路火燒車！火勢蔓延路上燒成火牆　恐怖畫面曝光

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

男蟲扮總行處長+VIP　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

房內「埋針放血」夫死妻救回！她1原因被送辦

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

台大實驗室起火畫面曝！受傷學生增至9人

騎士遭自小客推進20m卡貨車慘死　

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

更多熱門

相關新聞

新竹騎士「下半身消失」躺引擎蓋CPR

新竹騎士「下半身消失」躺引擎蓋CPR

新竹市林森路今(17)日午間發生一起重大車禍，一名騎士遭疾駛的小客車追撞，嵌進前方卸貨的貨車車尾，由於騎士下半身還被卡住，警消到場時一邊協助脫困，一邊進行CPR，當時的搶救畫面也曝光！但騎士因為傷勢過重，送醫搶救仍不治身亡。

匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工遭詐

匯7萬買手機露餡　台鐵退休員工遭詐

騎士遭自小客推進20m卡貨車慘死　

騎士遭自小客推進20m卡貨車慘死　

台大實驗室起火畫面曝！受傷學生增至9人

台大實驗室起火畫面曝！受傷學生增至9人

群創處長公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

群創處長公開小三照+個資　律：網友轉傳也涉刑責

關鍵字：

火警斗南鎮奪3命雲林看守所雲林二監影音

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

女星錄一半「突跌地淚崩」！

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

更多

最夯影音

更多
男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上

男子厭倦花大錢買球鞋　找刺青師把鞋刺在腳上
陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

陳建州應訊後現身回應　暴雨中鞠躬比讚上保母車

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

喝完高粱想吃粥！男酒駕上路　拒檢逃逸「假裝散步」18萬噴了

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

佩甄「每月出國」狂燒數百萬！　疫情悶3年曝年底計劃「為自己而活」

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面