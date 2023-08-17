獨／縱火奪3命逆子關押逢鬼門開　睡覺不時驚醒...母姊也未會面

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮興北路縱火案造成一家五口3人不治。杜姓男子因不滿父親女友掌握家中經濟大權還催促還債，憤而以酒精膏縱火燒屋，逃亡5小時後遭警方緝捕歸案，15日檢方訊問認其犯罪嫌疑重大，且犯重罪並有逃亡之事實聲押獲准。昨日適逢農曆鬼門開，關押這兩天來幾乎夜夜驚醒，但日間精神及心情還未有異常。

▲33歲杜姓男子趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，造成56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

33歲杜姓男子疑不滿父親女友劉姓女子女長期把持家中經濟大權，因此多次爆發爭吵，火警發生前雙方再度為了金錢糾紛發生口角，吵鬧聲持續一個多小時，凌晨3時許杜男趁全家睡著，在屋內潑灑酒精膏並點燃，由於建築物為木造，加上屋內都是易燃物品，整間屋子立即陷入火海。造成杜男56歲父親、4歲弟弟與父親女友的21歲女兒身亡。

▲杜嫌目前關押於雲林第二監獄，2日來未有人接見探視。（圖／記者蔡佩旻攝）

杜男案發後開車離開現場，發現警方追捕更偷竊機車四處逃竄，杜男最後跑到巷弄見逃不掉才俯首就範，15日遭檢方依刑法第173條第1項放火燒燬現有人所在之建築物、第272條、第271條第1項之殺害直系血親尊親屬、第271第1項殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之事實聲押獲准。

杜男目前關押於雲林第二監獄，雲林監獄副典獄長杜讚勳表示，杜男關押於看守所舍房與另兩名羈押被告同住。入所後已由醫生進行健康檢查並無異常，情緒平穩偶爾與同住人簡單對話，用餐飲食都會吃完，沒有不適應情況，入夜後就寢則相當淺眠，周邊稍有動靜即易驚醒，可能與環境不熟悉有關或有其他原因。

昨日餐食為白飯配主餐及青菜，今日早餐為肉包、午餐則是炒麵與甜湯；杜男羈押未被禁止接見，但2日來並無人接見探視，雲林第二監獄說明，有協助聯繫杜男母親姊姊，但均因都不在雲林而未申請探視，目前健康無虞，後續會持續觀察身心狀態，如有有必要需求，會協助安排心理醫師。

▲杜嫌關押於看守所，情緒穩定、飲食情況尚佳，今日午餐供應肉絲青菜炒麵。（圖／記者蔡佩旻攝）



