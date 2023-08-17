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「藝仟習-以工換技」成果發表　文資局培育千名未來工藝師

▲▼文化部文化資產局長陳濟民表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

▲▼文化部文化資產局長陳濟民（右）表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

文化部文化資產局17日舉辦「藝仟習-以工換技實習計畫成果展」，該計劃是提供對漆藝、金工有興趣或是未來想創業的大學生，有個學習的對象和場所，也就是學生跟在工藝師旁學技藝、學行銷，7年來已培育上千名學生完訓，這種師徒制的工藝傳承非常吸引在校生，每年一公布培訓日期，馬上額滿。

▲▼文化部文化資產局長陳濟民表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

文化資產局長陳濟民表示，文化資產園區1916工坊從2016年起推動「以工換技」實習計畫，協助文資、文創、設計等大學相關科系的學生和工藝師面試，然後進行培訓、實習、成果發展等三階段，包括漆藝、金工、文趾陶、粧佛等22種工藝可供選擇，他認為這種「以工換技」的實習機會，對大學生來說是幸福的，對於未來的人生發展更是重要的啟蒙。

▲▼文化部文化資產局長陳濟民表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

「以工換技」實習計畫已有7年，成功媒合上千名實習生跟在工藝師學藝，因此成果展命名為「藝仟習」，代表「1千名實習生的1千個喜悅」，會中還邀請歷年實習生及指導老師回娘家互動交流，共同見證珍貴時刻。

▲▼文化部文化資產局長陳濟民表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

成果展中包括已畢業的傑出實習生許萍軒，她在光質作工作室受到啟發，設計大甲媽遶境週邊商品深獲好評，陳巧芸則是成功策劃執行文資大道的市集活動，實習生除了習藝增加專業能力之外，更能學習與不同人群互動，增加社會接觸，開拓校園之外的生活視野，是人生難得的經驗。

▲▼文化部文化資產局長陳濟民表示，「以工換技」實習計劃已培育上千名未來工藝師。（圖／文化部文資局提供，下同）

這次展覽規劃「仟習踏藝」、「仟習響藝」二大主題，展出37件作品，同時也呈現22名工坊業師創作時所使用的工具、技法及材料，讓觀眾不僅欣賞作品，更能了解各項傳統工藝創作過程涉及的相關知識，展期至8月底。

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